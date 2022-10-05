Больше всего бывших хулиганов оказалось среди директоров компаний и pr-менеджеров

Больше всего бывших школьных хулиганов оказалось среди директоров компаний, PR-менеджеров и операторов call-центров. Это показал опрос сервиса SuperJob, который проводился с 16 августа по 29 сентября. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов старше 18 лет из 698 населенных пунктов России, пишет РБК.

В среднем 2% россиян оценили свое поведение в школе как неудовлетворительное. Оценки «отлично» по поведению были у 39% опрошенных. У 42% поведение было на четверку, у 13% — удовлетворительное. Ожидаемо отличников по поведению оказалось больше среди девочек (48%), среди бывших мальчиков-школьников свое поведение как отличное оценили только 29%.

Самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работают учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты, а на третьем месте оказались медсестры. А вот бывшие хулиганы встречаются среди директоров и руководителей (8%). Среди PR-менеджеров высока как доля отличников по поведению (53%), так и хулиганов (7%). Больше относительно других профессий хулиганов среди водителей (5%), операторов call-центра (5%), а также корректоров и редакторов (5%).

Любопытно, что бывшие отличники по поведению не могут сегодня похвастаться хорошим заработком - их больше всего среди тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. руб. в месяц (46%). Гораздо лучше в финансовом вопросе себя проявили хорошисты - их 43% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб.