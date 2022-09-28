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Умер Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев скончался в 68 лет

Умер Борис Моисеев
Фото: ru.wikipedia.org

Певец и хореограф Борис Моисеев умер на 69 году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости», информацию изданию подтвердил арт-директор Сергей Горох.

О датах церемонии прощания и похорон пока ничего неизвестно.

Борис Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Певец перенес два инсульта в 2010 и 2015 годах. После этого артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 154, комментариев: 0
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