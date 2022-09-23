Тюменцы поддержали проведение референдумов

23 сентября в Тюмени прошла патриотическая акция «Своих не бросаем». Тысячи горожан собрались вечером на Цветном бульваре, чтобы высказаться в поддержку российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также референдумов о вхождении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Как заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев: «Тюменская общественная палата заключила соглашение с общественной палатой ЛНР, и мы уже сотрудничаем с ней, поэтому знаем настроение жителей. Объединившись, мы победим».

Геннадий Николаевич назвал референдумы жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей эпохальным событием в истории России. Он выразил уверенность в том, что большинство участников референдумов проголосует за вхождение в состав России.

Это мнение подтвердила жительница Херсона Екатерина Бачурина. Она уверила собравшихся: «Мы приехали сюда как беженцы. Для нас этот референдум очень важен. Мы очень переживаем, хотим быть с Россией и надеемся, что победим. Почему я говорю мы? Потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет».

Благодарность жителей Краснодона и всей Луганской Народной Республики за оказываемую поддержку передала землякам Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Ольга Швецова.

В заключение акции концерт творческих коллективов Тюмени порадовал всех собравшихся неравнодушных горожан.