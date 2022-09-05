Лиз Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром страны. Она победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. Об этом на церемонии в Лондоне объявили председатель Консервативной партии Эндрю Стивенсон и глава руководящего комитета партии Грэм Брэди, пишет РБК.

Выборы завершились 2 сентября после того, как около 170 тыс. членов партии проголосовали по почте. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер в 1979-1990 годах и Терезы Мэй в 2016-2019. Ранее Лиз Трасс занимала посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции и лорда-канцлера и министра иностранных дел.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 7 июля, что уходит в отставку, но будет исполнять обязанности до выборов нового главы правительства.