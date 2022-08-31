Минопросвещения запретило использование мобильных телефонов во время уроков

Во всех российских школах запретили пользоваться смартфонами во время уроков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября этого года. Об этом на Общероссийском родительском собрании заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мобильные телефоны могут быть: позвонить, пообщаться - на перемене. Но что касается уроков, то, в соответствии с новыми СанПиНами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается», ‒ подчеркнул министр.

Также Сергей Кравцов поделился личным опытом воспитания дочери без мобильного телефона.

«Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7 класс идет, сын идет в 1 класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет», ‒ отметил госслужащий.