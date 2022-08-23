Сервис электронных книг Storytel с 1 октября прекратит работу в России

Шведский сервис электронных книг Storytel с 1 октября прекращает работу в России. Соответствующие письма получили клиенты сервиса, пишет РИА Новости.

«Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», – говорится в сообщении сервиса.

В Storytel пообещали вернуть деньги тем, у кого была оформлена подписка на несколько месяцев – возврат будет осуществлен 30 сентября за неиспользуемый период. Также бывшие пользователи сервиса смогут получить три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам на «Литресе».

В марте Storytel объявил о приостановке работы на российском рынке. Сервис был доступен только текущим подписчикам, новые пользователи не могли оплатить доступ.