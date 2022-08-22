На модернизацию коммунальных сетей Тюменского района направят 4,7 млрд рублей

Власти Тюменской области, администрация Тюменского района и Росводоканал Тюмень заключили соглашение, согласно которому в ближайшие пять лет планируется построить 180 км магистральных сетей водоснабжения.

О перспективах этой работы рассказал губернатор Александр Моор в личном телеграм-канале:

«33 тысячи жителей Тюменского района в течение ближайших пяти лет будут подключены к централизованному водоснабжению. Мы заключили концессионное соглашение с администрацией района и компанией «Росводоканал Тюмень». На модернизацию коммунального комплекса муниципалитета будет направлено 4,7 млрд рублей. Чтобы «запитать» от централизованной системы города потребителей 15 населенных пунктов по Ялуторовскому, Салаирскому и Московскому трактам, концессионер построит 100 км водопроводов и 80 км сетей водоотведения».

Кроме того, глава региона оценил опыт сотрудничества с компаниями в рамках концессионных соглашений: «Как показал опыт реализации первого соглашения с Тюменским районом: концессия – самый оптимальный и правильный вариант. Доступ к чистой воде повышает инвестиционную привлекательность территории, жизнь земляков точно станет комфортнее».