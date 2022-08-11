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​В России нашли новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон»

В Петербурге обнаружили новый вид коронавирусной инфекции

​В России нашли новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон»
Фото: unsplash.com

Исследователи из Санкт-Петербурга обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По словам ученого, опасность «российского дельтакрона» еще предстоит определить. Дмитрий Прусс отметил, что вирусы из фрагментов геномов «омикрона» и «дельты» большая редкость, ведь штамм «дельта» практически исчез.

«Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.

Отметим, что ранее зафиксирован рекордный рост коэффициента распространения коронавируса.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 42, комментариев: 0
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