В Петербурге обнаружили новый вид коронавирусной инфекции

Исследователи из Санкт-Петербурга обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По словам ученого, опасность «российского дельтакрона» еще предстоит определить. Дмитрий Прусс отметил, что вирусы из фрагментов геномов «омикрона» и «дельты» большая редкость, ведь штамм «дельта» практически исчез.

«Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.