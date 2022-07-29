Хостел загорелся в Москве – погибли 8 человек

8 человек погибли при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы накануне, 28 июля. Еще четверо пострадали, сообщает со ссылкой на МЧС ТАСС.

«В настоящее время установлено, что погибло 8 человек, еще троих осматривают медики. Все погибшие были мигрантами. Их гражданство устанавливается. Разбор завалов продолжается. Пожар уже потушили, горели три комнаты и коридор на площади 150 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о количестве жертв позднее подтвердили в пресс-службе МЧС. Там добавили, что еще 8 человек удалось спасти, остальные 200 были эвакуированы. Отмечается, что выбраться оперативно из хостела постояльцам помешали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативника слишком поздно, пишут «Ведомости».

Пожар произошел поздним вечером 28 июля на первом этаже многоэтажного дома по адресу ул. Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Возгорание удалось потушить за 20 минут. Причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование.

После пожара СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).