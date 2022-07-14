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​Лаптисты соберутся в Тюменской области на Кубок России

Тюменская области примет Кубок России по лапте

​Лаптисты соберутся в Тюменской области на Кубок России
Фото: admtyumen.ru

С 18 по 24 июля в Тюменской области впервые за 35 лет лаптисты со всей страны соберутся на Кубок России. Соревнования пройдут на новом стадионе в поселке Боровском. В них примут участие мужские и женские команды из Омской, Томской, Челябинской, Свердловской, Московской областей, республик Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Краснодарского края и Тюменской области.

«По итогам соревнований спортсменам, занявшим первые места, будут присвоены звания мастеров спорта России по лапте. Торжественное открытие соревнований состоится 18 июля в 12:00 на спортивном стадионе детско-юношеской спортивной школы Тюменского района (п. Боровский ул. Трактовая, 2а). Начало соревнований 18–24 июля с 10:00. Вход для болельщиков свободный», - сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Заместитель президента федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин рассказал, что костяк сборной Тюменской области составили победители регионального чемпионата: «Проведение кубка на родной земле открывает большие возможности для региона. Важно и то, что спортсменов смогут поддержать многочисленные болельщики, в том числе родные, друзья, коллеги. За Тюменскую область выступят 20 спортсменов, рассчитываем на самые высокие места. Можно сказать, что ребята шли к этому всю свою жизнь. К тому же реконструировали стадион. Приятно будет сыграть на новой площадке, думаю, не только нам, но и гостям».

Кубок России по лапте проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, федерации русской лапты России, центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района и федерации лапты Тюменской области.


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14 июля в 17:22, просмотров: 51, комментариев: 0
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