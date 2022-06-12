14,3% россиян живут за чертой бедности, сообщил Росстат

Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло в I квартале 2022 года 20,9 млн человек. Это 14,3% жителей страны, подсчитал Росстат. Граница бедности в начале текущего года составила 12 916 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля россиян с доходами ниже границы бедности выросла на 0,1 п. п., или на 0,1 млн человек. В Росстате это объяснили инфляцией, которая ускорилась к началу 2022 года до 11,54% и превысила среднедушевые номинальные денежные доходы — они выросли на 10,9% и составили 36 234 руб.

«Реальные денежные доходы сократились по сравнению с I кварталом 2021 г. на 1,0%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 1,2%», — говорится в сообщении.

Средняя номинальная начисленная зарплата, по оценке Росстата, составила 60 101 руб. (+15% к I кварталу 2021 года), а реальная заработная плата выросла на 3,1%.

Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года, напоминают «Ведомости». В 2021 года Росстат начал оценивать критерии бедности по новой методике. В результате по итогам III квартала прошлого года число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала. По итогам девяти месяцев 2021 года за границей бедности в России находилось 12,1% населения, или 17,6 млн человек.