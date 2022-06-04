Жители Ханты-Мансийска делятся снимками снежного лета

В Ханты-Мансийске в субботу, 4 июня, выпал снег. Снимками снежного лета жители города поделились в пабликах Ханты-Мансийска в соцсети «ВКонтакте».

«С первым снегом летом», - написал автор снимка с изображением снегопада на трассе.

«Да, такого снежка в июне давно не видела. Лето обещали малоснежным», «Ну вот, а я на лето переобуваться хотел», - принялись шутить в комментариях к посту горожане.

Напомним, что лето со снега началось и в Сургуте. А в прошлом году снег в Нижневартовском районе выпал 8 июня и пролежал весь день.