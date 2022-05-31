За четыре месяца 2022 года преступность среди несовершеннолетних в Тюменской области снизилась на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество преступлений против несовершеннолетних уменьшилось на 8,1 процента. Статистику озвучили на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, которое провел губернатор Александр Моор.

«Криминогенная ситуация в Тюменской области стабильна и находится под контролем», – подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что снижение преступности среди несовершеннолетних – результат комплексной профилактической работы, которую совместно проводят органы власти, педагоги, правоохранительные структуры, общественные организации, сообщил. Для этого активно используются современные информационные технологии.

«В период летних каникул особенно актуальной становится задача по обеспечению занятости подростков. Уже подобраны варианты трудоустройства для более чем 1 тысячи 200 ребят из групп риска. При этом к каждому подростку подошли индивидуально, выявив его предпочтения», – цитирует заместителя губернатора пресс-служба главы региона.