16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Подростковая преступность в Тюменской области снизилась на 18 процентов

Александр Моор: «Криминогенная ситуация в Тюменской области стабильна и находится под контролем»

​Подростковая преступность в Тюменской области снизилась на 18 процентов
Фото: admtyumen.ru

За четыре месяца 2022 года преступность среди несовершеннолетних в Тюменской области снизилась на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество преступлений против несовершеннолетних уменьшилось на 8,1 процента. Статистику озвучили на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, которое провел губернатор Александр Моор.

«Криминогенная ситуация в Тюменской области стабильна и находится под контролем», – подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что снижение преступности среди несовершеннолетних – результат комплексной профилактической работы, которую совместно проводят органы власти, педагоги, правоохранительные структуры, общественные организации, сообщил. Для этого активно используются современные информационные технологии.

«В период летних каникул особенно актуальной становится задача по обеспечению занятости подростков. Уже подобраны варианты трудоустройства для более чем 1 тысячи 200 ребят из групп риска. При этом к каждому подростку подошли индивидуально, выявив его предпочтения», – цитирует заместителя губернатора пресс-служба главы региона.


нравится (0) не нравится (0)
31 мая в 17:54, просмотров: 129, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 922
  2. ​Индексация всем, и пусть никто не уйдет обиженным – и другие нововведения июня 758
  3. ​В Сургутском районе рыбак уехал на реку и пропал. Его нашли мертвым 569
  4. ​Какие специалисты первыми попадут под сокращение, выяснили эксперты 541
  5. ​Ветер не успокаивается: в Сургуте по-прежнему плохая погода 535
  6. Налоговая служба ХМАО получила нового руководителя 526
  7. Пенсионер на «ВАЗе» сбил двух пешеходов в Нижневартовске 488
  8. Арендную плату за муниципальное имущество Сургута снизят на 50 процентов 482
  9. Сургутян предупредили об опасном ветре 448
  10. ​Ковид вновь унес жизнь в ХМАО 447
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4680
  2. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3322
  3. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3095
  4. Лужайки кончились 2950
  5. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2220
  6. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 2196
  7. ​Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 2022 год 2068
  8. Старики и дети 1795
  9. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1672
  10. Сургутский отель получит 100 млн рублей на реконструкцию 1641
  1. Имя им — легион 9600
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8562
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5794
  4. ​Остановить вечный двигатель 5587
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 5040
  6. ​Из адидаса в абибас 4945
  7. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4680
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4606
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 4039
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3730

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика