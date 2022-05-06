ВОЗ сообщила о 15 млн избыточных смертей от коронавируса в мире за два года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила избыточную смертность в мире, так или иначе связанную с коронавирусом. По ее оценке, за два года она составила 14,9 млн случаев. Это больше чем в два раза превышает количество официально зарегистрированных в мире смертей от ковида, пишет Forbes.

В своем исследовании ВОЗ учла не только прямые смерти от коронавируса, но и косвенно связанные с ним. 84% от общего объема смертей приходится на страны Юго-Восточной Азии, Европы и Северной и Южной Америки. Больше 80% смертей — в странах со средними доходами, а на богатые страны приходится только 4%.

Ранее сообщалось, что число умерших в России за период с декабря 2020 по ноябрь 2021 превысило 2,4 млн человек. По оценке демографов, этот период стал худшим после 1945 года.