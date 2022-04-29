30 тысяч рублей заплатит житель Югорска за дискредитацию ВС РФ

Очередной югорчанин заплатит штраф за комментарий в соцсетях. Высказывание, дискредитирующее Вооруженные силы РФ, сотрудники полиции обнаружили в ходе мониторинга в одной из социальных сетей.

«Полицейские установили личность гражданина, опубликовавшего ложные сведения. Им оказался 42-летний житель Югорска», - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении, а суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.