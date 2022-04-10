Росстат рассказал, насколько выросли цены в марте

Росстат отчитался о повышении потребительских цен в марте текущего года. Так, в указанный период рост составил порядка 108%.

«В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года индекс потребительских цен составил 107,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 109,95% (в марте 2021 года – 100,66%, по сравнению с декабрем 2020 года – 102,13%)», – сообщили в ведомстве.

Цены выросли на следующие категории товаров:

Бытовая техника:

Машины стиральные – на 46,3%,

Холодильники – на 35,0%,

Плиты бытовые – на 27,5%,

Миксеры, блендеры – на 27,3%,

Машины швейные – на 26,6%,

Электропылесосы напольные – на 26,2%,

Печи микроволновые – на 26,0%,

Утюги – на 25,4%,

Электрочайники – на 21,4%.

Фрукты-овощи:

На лук репчатый – 50,1%,

Капусту белокочанную – 39,8%,

Бананы – 31,5%,

Морковь – 29,5%,

Помидоры свежие – 27,4%,

Свеклу столовую – 24,7%,

Груши – 21,7%,

Виноград – 14,9%.

Непродовольственные товары:

На прокладки – на 19,3%,

Подгузники детские – на 17,5%,

Порошки стиральные – на 16,4%,

Мыло хозяйственное – на 13,1%,

Пасты зубные – на 12,6%,

Бумагу туалетную – на 12,5%,

Мыло туалетное – на 11,4%,

Спички – на 10,4%,

Пелёнки для новорождённых – на 10,2%.