Росстат рассказал, насколько выросли цены в марте

Росстат отчитался о повышении потребительских цен в марте текущего года. Так, в указанный период рост составил порядка 108%.
«В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года индекс потребительских цен составил 107,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 109,95% (в марте 2021 года – 100,66%, по сравнению с декабрем 2020 года – 102,13%)», – сообщили в ведомстве.
Цены выросли на следующие категории товаров:
Бытовая техника:
Машины стиральные – на 46,3%,
Холодильники – на 35,0%,
Плиты бытовые – на 27,5%,
Миксеры, блендеры – на 27,3%,
Машины швейные – на 26,6%,
Электропылесосы напольные – на 26,2%,
Печи микроволновые – на 26,0%,
Утюги – на 25,4%,
Электрочайники – на 21,4%.
Фрукты-овощи:
На лук репчатый – 50,1%,
Капусту белокочанную – 39,8%,
Бананы – 31,5%,
Морковь – 29,5%,
Помидоры свежие – 27,4%,
Свеклу столовую – 24,7%,
Груши – 21,7%,
Виноград – 14,9%.
Непродовольственные товары:
На прокладки – на 19,3%,
Подгузники детские – на 17,5%,
Порошки стиральные – на 16,4%,
Мыло хозяйственное – на 13,1%,
Пасты зубные – на 12,6%,
Бумагу туалетную – на 12,5%,
Мыло туалетное – на 11,4%,
Спички – на 10,4%,
Пелёнки для новорождённых – на 10,2%.