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РБК: на улицы российских городов могут вернуться «бомбилы»

Таксопарки предупредили о возможном возвращении «бомбил» в России

РБК: на улицы российских городов могут вернуться «бомбилы»

Представители таксопарков пожаловались на ухудшение условий ведения бизнеса, пишет со ссылкой на опрошенных представителей отрасли РБК. Некоторые из них уже сейчас заявляют о ликвидации бизнеса и сокращении транспортных средств в парке, так как отрасль превратилась в «убыточную».

По данным издания, в связи с новыми экономическими условиями участники рынка столкнулись с:

повышением платежей по лизинговым договорам;

увеличением стоимости новых транспортных средств и запчастей, а также дефицитом на них;

ростом стоимости ОСАГО; отсутствием роста цен на поездки;

падением спроса на услуги такси;

текучкой кадров среди водителей.

Представители российских таксопарков опасаются, что проблемы отрасли приведут к падению безопасности пассажирских автоперевозок и возвращению на рынок «бомбил». По их словам, автопарки столкнулись с падением спроса на услуги такси на фоне критичного подорожания как самих машин, так и запчастей к ним.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 124, комментариев: 0

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