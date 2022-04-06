Розовый фламинго разгуливает в окрестностях Тюмени

Жители Тюменской области заметили розового фламинго на Велижанском тракте. Фотографию заморской птицы разместили в группе «ЧС Тюмени» в соцсети «ВКонтакте».

«Есть в Тюмени зоозащитники? Такая красота ходит по Велижанскому тракту за поселком Березово. Ему очень холодно. Может, кто заберет», – спросили очевидцы.

Одна из них, Александра Клементьева, рассказала порталу 72.ru, что птица «стояла на дороге и дрожала от холода». «Видно было, что птица уже устала. Машины ехали мимо, никто не останавливался», - отметила девушка. Александра обратилась в службу 112, но там, по ее словам, помогать отказались.

Орнитолог Мария Иванова пояснила журналистам, что фламинго оказался недалеко от Тюмени случайно, оставлять его помощи нельзя – может погибнуть. «Фламинго для территории Тюменской области — редкий представитель. Это залетный вид. Он у нас не гнездится на территории края. Самое ближайшее место гнездования — на территории Казахстана. Наибольшая популяция этих птиц встречается в южных районах. Но очень часто во время весенних и осенних миграций у них случаются такие сбои в навигационной системе. То есть птицу заносит розой ветров в более северные районы», - сообщила специалист.

Она посоветовала отловить птицу и связаться с зоопитомниками или зоопарками, которые смогут ей помочь.

Напомним, в октябре прошлого года розового фламинго обнаружили на ямальском месторождении. Птицу под свою опеку взяли местные зоозащитники.