Тюменским ИТ-компаниям объяснили суть государственной поддержки

В Тюменской области в течение трех лет не будут проводится плановые проверки ИТ-компаний. В регионе выполняют постановление председателя правительства России Михаила Мишустина, которое касается государственного и муниципального контроля.

«Это позволит компаниям сконцентрироваться на решении важных стратегических задач и сократить количество административной работы», - объяснили специалисты областного департамента информатизации.

Напомним, что трехлетний мораторий на проверки распространяется на компании, которые включены в реестр аккредитованных организаций Минцифры.

«Подать заявление на госаккредитацию нужно через единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявления принимаются только от юридических лиц, а решения выносятся в течение одного рабочего дня (с даты регистрации заявления). По итогам рассмотрения компания автоматически вносится в электронный реестр аккредитованных ИТ-компаний, а компании предоставляется выписка из данного реестра. Подробнее узнать о порядке аккредитации можно по ссылке», - пояснили в департаменте.

Аккредитованные ИТ-компании также могут рассчитывать на освобождение от уплаты налога на прибыль, льготные кредиты по ставке 3%. Кроме того, сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний доступна льготная ипотека, отсрочка от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.

Отметим, что в Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Специально для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, разработан ИТ-навигатор, который помогает подобрать индивидуальные меры поддержки.