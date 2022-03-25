«Автоваз» введет четырехдневную рабочую неделю для всех своих сотрудников

Сотрудники «Автоваза» с 6 июня на три месяца перейдут на четырехдневную рабочую неделю, сообщает пресс-служба компании.

«В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, «Автоваз» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели распространяется на 100% сотрудников Автоваза», — говорится в сообщении.

Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников, руководство «Автоваза» и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратились к правительству с просьбой выделить деньги на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что средства на это уже выделены.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» дважды в марте повысил цены на автомобили Lada. Кроме того, из-за кризиса поставок предприятие решило отправить своих сотрудников в отпуск в апреле на 20 дней.