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«Известия» сообщили о повышении цен на товары Nestle и Unilever до 40%

Цены на товары Nestle и Unilever вырастут до 40%, узнали «Известия»

«Известия» сообщили о повышении цен на товары Nestle и Unilever до 40%
pixabay.com

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever с 1 апреля поднимут цены на свою продукцию в России. Подорожание будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%, сообщили производители торговым сетям. Об этом со ссылкой на документы компании пишут «Известия».

Так, цены на кофе и кофейные напитки Nescafe поднимутся до 40%, Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детское питание Gerber, Nan Optipro и Nestogen подорожает на 20-30%, а какао и напитки Nesquik — на 20-25%. Вся шоколадная продукция корпорации подорожает до 25%.

Производитель пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого Unilever планирует увеличить цены на свою продукцию от 10 до 45%. Какие именно бренды это затронет, в документах не указано. В России компания производит, в частности, бытовую химию под брендами Cif и Domestos, средства гигиены (Rexona, Dove, AXE, Camay, «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг»), а также мороженое «Инмарко» и Carte D'Or, отмечает РБК.

Рост цен в компаниях объяснили увеличением затрат на логистику, сырье и упаковку, а также ослабление курса рубля и изменение макроэкономической ситуации. В Nestle отметили, что с 1 января по 15 марта курс рубля снизился на более чем 50% по отношению к основным иностранным валютам.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 28, комментариев: 0

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