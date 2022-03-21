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«Ведомости»: за месяц автомобили в России подорожали на 30–60%

Автомобили в России резко подорожали за месяц

«Ведомости»: за месяц автомобили в России подорожали на 30–60%
pixabay.com

Цены на новые автомобили в России с 21 февраля выросли на 50-60%, пишут «Ведомости». Об этом изданию сообщили опрошенные изданием автодилеры. При этом за весь 2021 год средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковушки выросла на 18% до 2 млн руб., оценивало ранее агентство «Автостат».

«Хотя 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту. Рубль же просел к доллару и евро с 21 февраля на 24 и 21% соответственно, следует из данных Мосбиржи на 18 марта», - пишут «Ведомости».

Также на рост цен повлиял четвертый пакет санкций, принятый ЕС. В соответствии с пакетом экспортных ограничений, в Россию запрещены поставки машин дороже 50 000 евро. По оценке экспертов, продажи автомобилей по итогам 2022 года могут упасть на треть.

Ранее сообщалось, что «АвтоВаз» второй раз за месяц повысил цены на шесть семейств автомобилей Lada. В среднем повышение составило 8%.


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