Цены на автомобили Lada выросли второй раз месяц

«АвтоВаз» второй раз за месяц повысил цены на шесть семейств автомобилей Lada. В среднем повышение составило 8%, пишет со ссылкой на прайс-лист концерна компании ТАСС.

Седан Lada Granta теперь стоит от 727,9 тыс. руб. (+6%), Vesta — 1 млн 121,9 тыс. руб. (+8,6%), Xray — 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6%), Niva Travel — 1 млн 66,9 тыс. руб. (+6%). Трехдверная Niva Legend обойдется в 818,9 тыс. руб. (+5%), Lada Largus — в 1 млн 235,9 тыс. руб. (+12%).

Ранее «АвтоВаз» повысил цена на Lada 1 марта - в среднем на 15,4%. Цены выросли на фоне начавшейся 24 февраля «военной спецоперации» России в Украине, из-за которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в РФ. Из-за кризиса поставок «АвтоВАЗ» отправит сотрудников в отпуск в апреле на 20 дней.