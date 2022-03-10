Беженцы могут получить официальную работу в Почте России

Беженцы смогут получить работу в Почте России – для этого им нужно всего лишь специальное удостоверение, подтверждающее их статус. Организация предоставляет вакансии оператора связи, почтальона и другие. Более подробную информацию можно получить на сайте или по телефону 8-800-200-28-84.

«Программа Почты России по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов», – сообщает пресс-служба Почты России.