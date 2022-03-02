Мошенники пугают тюменцев потерей денег на картах после отключения системы SWIFT

Жителей Тюменской области мошенники запугивают потерей средств после отключения системы SWIFT. Злоумышленники звонят людям и сообщают, что после того, как санкции вступят в силу, граждане потеряют свои накопления на картах. Аферисты предлагают обналичить деньги и перевести их на так называемый «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба отделения Центрального Банка России в Тюменской области.

«В действительности деньги клиентов в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны своим владельцам в любой момент. Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей. SWIFT – это просто финансовый мессенджер для общения между банками. В России действует его аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую уже используют российские банки. Даже если кредитные организации отключат от SWIFT, у них могут возникнуть неудобства только при проведении международных переводов, но это никак не повлияет на операции внутри страны», – сообщили в пресс-службе ведомства.