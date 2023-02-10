Финансовый эксперт – о том, выгодно ли вкладывать деньги в китайскую валюту

В последнее время в России выросла популярность юаня. Резкий интерес к китайской валюте повысился после ограничений операций с евро и долларами. Многие используют ее для сбережение денежных средств. Насколько выгодно вкладываться в китайскую валюту и какие есть риски – рассказала финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия» Валерия Голикова.

– В нынешний момент стоит ли переводить сбережения в юани? Почему эта валюта приобрела такую популярность?

– Начиная с февраля прошлого года доллар перестал быть валютой, куда все бежали от любых катаклизмов. Более того – дефицит наличных, лимит на их снятие, комиссии за хранение денег на счетах, угроза дальнейших санкций — все это сподвигло инвесторов переходить в другие валюты. Раньше при выборе валютных инвестиций инвесторы опирались на доходность за предыдущие периоды и ликвидность. Сейчас вопрос идет прежде всего не о заработке, а о сохранении средств. И рассматривать любую валюту следует в первую очередь в контексте «дружественности».

На фоне глобальной дедолларизации и на фоне продвижения китайской валюты как мирового резерва самым популярным валютным активом стал юань. В начале февраля 2022 года курс юаня резко подскочил и составил в моменте более 21 рубля. Затем, как и всегда, после паники наступило охлаждение: с июля 2022 года стоимость юаня установилась около 8 рублей, на данный момент она выросла до 10,5. Если посмотреть ретроспективу за 10 лет курс вырос более чем на 80%. И по отношению к доллару – юань одна из самых стабильных мировых валют.

– Насколько надежно в сегодняшних реалиях переводить сбережения в юани? Какие есть риски?

– Еще в 2021 году в Китае произошли кризисы в строительной и финансовой отраслях, что серьезно повлияло не только на рынок недвижимости, но и на общее состояние экономики. Еще одним из главных рисков для экономики Китая остается ситуация вокруг Тайваня и опасность вооруженного конфликта в регионе, в случае чего все экономические отрасли окажутся под санкциями. А это, в свою очередь, неизбежно отразится на курсе китайской валюты.

Кроме того, Китай ориентирован на экспорт, а значит слишком дорогая валюта государству скорее не выгодна. Как и излишнее ее ослабление. Сильный юань — это еще и идеологический ход, показывающий экономическую мощь страны. Отсюда делаем вывод – эта валюта скорее для сохранения средств, чем для спекуляций.

– Каким образом выгоднее всего приобретать юань?

– Можно приобрести юань через онлайн-банк. Для этого понадобится открыть валютный счет в юанях (можно оформить карту UnionPay — китайской платежной системы) и пополнить его с рублевого счета. Конвертация будет проведена по внутреннему курсу банка. Еще один вариант – открыть вклад в юанях. Такая возможность сейчас есть во многих крупных банках, но курс конвертации будет тоже не выгодным.

Самый оптимальный вариант – купить валюту на Московской бирже. Для этого нужно открыть брокерский счет. Валюту можно купить по выгодному биржевому курсу, а далее так же перевести валютный счет в банке или на депозит. Или же купить облигации в юанях. Доходность будет выше депозита и составит от 3 до 4,5%. Сейчас такие облигации выпускают 8 крупных российских компаний.

– Как не только сохранить, но и приумножить сбережения?

– Доллар и евро лучше пока что не рассматривать как инструмент для сохранения. На данный момент это слишком большой риск. Часть средств можно держать в рублях на депозитах или в отечественных облигациях федерального займа с привязкой к инфляции. Это позволит избежать валютного риска и заработать на возможном росте цен. Часть можно вложить в юань, так же купить облигации или открыть депозит. Ставки пока не столь велики, но рынок только начал двигаться в этом направлении. В будущем будет интересен дирхам – валюта арабских эмиратов. Кстати, довольно устойчивая. Если хочется получить повышенную доходность стоит рассмотреть отечественный рынок акций, в частности акции военно-промышленного комплекса.

О том, что будет с юанем в ближайшее время в России – в материале siapress.ru рассказал директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, эксперт Всемирного Банка, профессор Максим Марамыгин.