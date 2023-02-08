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Стоит ли переводить сбережения в юани?

Что будет с юанем в ближайшее время в России

Стоит ли переводить сбережения в юани?
Фото: УрГЭУ

Крупнейшие банки России предлагают все более привлекательные условия по вкладам в юанях. Некоторые приближают ставки по депозитам к ключевой ставке Центрального Банка Китая, которая сейчас составляет 2,75%. Только в ВТБ, как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, россияне хранят почти 5 миллиардов юаней. Что происходит? К чему это приведет? И стоит ли переводить сбережения в юани? Об этом рассказал директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, эксперт Всемирного Банка, профессор Максим Марамыгин.

Повышение ставок — отражение того, что поддержка операций в юанях принята на самом высоком уровне в России. А для того, чтобы понять, почему это произошло, достаточно вспомнить события годичной давности: когда западные страны заморозили счета крупнейших российских банков и запретили поставлять на территорию нашей страны наличные доллары США и евро, проведение операций в этих валютах стало весьма сложным мероприятием. К тому же в 2022 году произошло разделение на дружественные и недружественные государства, и операции с «недружественными» валютами не поощряются. А потребность в валютных депозитах у определенной категории населения, не верящей в стабильность рубля, осталась. Спрос рождает предложение. И уже к лету операции в юанях, по оценкам ряда банков, выросли в 12-15 раз по сравнению с началом 2022 года. Это показало, что население рассматривает юань как замену доллару и евро.

Товарооборот России с Китаем по итогам 2022 года достиг рекорда. Если переводить в привычные доллары США, то он составил 190 миллиардов. Более половины расчетов идет в национальных валютах. Интересная ситуация складывается. Недавно были опубликованы документы, связанные с концепцией развития финансового рынка России на ближайшие 10 лет. И в концепцию введен пункт, который был немыслим еще год назад: банкам из дружественных стран разрешат операции на территории России вплоть до открытия филиалов. В новейшей истории России никогда не было ни одного филиала иностранного банка.

Если банк хотел работать в России, он создавал банк со своим названием, вкладывал 100% в уставной капитал, но все же это был российский банк. Лицензию выдавал и контролировал работу банка ЦБ РФ. А филиалы не подконтрольны Центробанку России. На мой взгляд, нововведение — уступка китайской стороне. Опять же около года назад, когда зарубежные банки отказались обслуживать карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, нашим согражданам предложили китайскую платежную систему UnionPay. Банки Поднебесной неохотно (через банки-посредники) выдавали карты, затем даже блокировали их, таким образом говоря России «пустите нас на рынок, мы не хотим отдавать прибыль посредникам». А России сейчас гораздо выгоднее пустить Китай на банковский рынок, чем отказать. В перспективе речь может идти о сближении, если не объединении, валютных систем между российским рублем и китайским юанем, а возможно и создание валюты стран БРИКС.

Если сбережения лишь страховой запас, то бежать менять валюту, потому что завтра доллар рухнет, а евро рассыпется не стоит — не рухнет и не рассыпется. Даже несмотря на то, что Всемирный банк прогнозирует падение экономики Великобритании в этом году на 0,6%.

А юань — не самая сильная валюта в мире. Да, перспективная, но она уже в этом году дешевела на несколько процентов, а затем выросла до прежних значений. Впрочем, как и рубль.

Тем, кто по старинке доверяет только американскому доллару, я бы предложил обратить внимание на валюту Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Дирхам и катарский риал жестко привязаны к доллару США — падает доллар, падают и эти валюты, укрепляется доллар, укрепляются и дирхам и риал. Недавно ЦБ РФ в котировки ввел 9 валют, в том числе валюту ОАЭ и Катара. Думаю, вскоре российские банки начнут предлагать еще и депозиты в дирхамах и риалах.

Напоминаем, ранее стало известно, что югорчане увеличили сбережения в юанях в десятки раз.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 118, комментариев: 0
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