Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?..
С праздником, дорогие друзья!
С Днём Великой Победы — праздником, который навсегда с нами, в памяти и в сердце.
Пусть небо будет чистым, память — вечной, а благодарность потомков — искренней и глубокой.
Крепкого здоровья ветеранам, мира и благополучия всем нам!
Поклонимся великим тем годам
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым
Поклонимся и мёртвым, и живым
Всем тем, которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей Землёй!
Поклонимся за тот великий бой!