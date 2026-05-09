Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?..

С праздником, дорогие друзья!

С Днём Великой Победы — праздником, который навсегда с нами, в памяти и в сердце.

Пусть небо будет чистым, память — вечной, а благодарность потомков — искренней и глубокой.

Крепкого здоровья ветеранам, мира и благополучия всем нам!

Поклонимся великим тем годам

Тем славным командирам и бойцам

И маршалам страны, и рядовым

Поклонимся и мёртвым, и живым

Всем тем, которых забывать нельзя

Поклонимся, поклонимся, друзья!

Всем миром, всем народом, всей Землёй!

Поклонимся за тот великий бой!