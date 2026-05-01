Поздравление председателя Думы Сургута с Праздников Весны и Труда

Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

1 мая – символ единства, мира и созидания. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом вносит вклад в процветание нашего города, округа, страны. Это – каждый из вас. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и энергии Сургут динамично развивается, становится ещё более комфортным и уверенно смотрит в будущее.

Для всех, кто своими руками создает будущее, движущие силы вперед – это единение и труд. Уважительные и партнерские отношения в экономике, политике, социальной сфере, в общении между людьми, эффективная работа и полная самоотдача любимому делу, позволят воплотить в жизнь любую мечту.

На протяжении многих лет Первомай - один из любимых и долгожданных праздников, потому что май - это время пробуждения природы, надежд на изменения к лучшему. Лозунг первомайской демонстрации – фраза из стихотворения Маяковского «Мир. Труд. Май» – по-прежнему актуальна

Праздник приходится на замечательные дни, которые создают особую атмосферу весенней радости! Поэтому радуйтесь жизни и пусть жизнь радует вас!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царят мир, согласие и взаимопонимание, а результаты вашего труда всегда будут поводом для гордости!