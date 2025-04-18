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​Институт управляющих компаний не состоялся – нужна система, с которой можно спросить

Депутат Сургута призвал УК к большей прозрачности и диалогу с людьми

​Институт управляющих компаний не состоялся – нужна система, с которой можно спросить
Фото: Дума Сургута

Картина вырисовывается крайне неутешительная. У нас очень много управляющих компаний, которые обслуживают значительный объем жилфонда, но при этом сегодня находятся в том или ином виде под угрозой исчезновения. Мы говорим, что нужно идти им навстречу. Возможно. Но, с другой стороны, мы относимся к ним как к детям: сначала давайте заберем у них договоры с ресурсоснабжающими организациями – потому что кто-то недобросовестно работает, кто-то не оплачивает счета. Потом – давайте повысим тариф… Простите, но люди пришли в бизнес. Они пришли работать с людьми. Они сказали: у нас есть компетенции, у нас есть ресурсы. А теперь мы их фактически дотируем? Они что, полугосударственные? Почему мы до такой степени их холим и лелеем? У меня складывается субъективное ощущение, что мы всё время об этом говорим, обсуждаем, как им помочь… а обратной стороны не видим.

Вот сижу и читаю домовой чат. «Сургутсервис» — управляющая компания — рассылает уже не первый раз письма, в которых пишет, как им сложно работать.

«Это не тарифы в Сургуте высокие, а зарплаты у всех нас низкие». Фото читателя siapress.ru.

Зарплаты сотрудникам — дворникам, слесарям, сантехникам — в два раза ниже, чем в крупных городах других регионов. Это без учёта северной надбавки. Но возникает вопрос: зачем об этом писать, если вы сказали, что будете работать с населением? Почему тогда не работаете?

Чат завален вопросами: где гарантии, что средства, на увеличение которых нас побуждают, пойдут действительно на зарплаты сотрудникам? Что не 9,6%, а минимум 18% – но где прозрачность? Жильцы спрашивают: покажите ваши зарплаты, покажите, куда идут деньги. Где уверенность, что компании не увеличивают собственную прибыль за наш счёт в условиях растущих цен? Люди не понимают, за что они платят. Я как житель вижу графу «Содержание» – 3 000 рублей. За что? Как это проверить? Как убедиться, что меня не обманывают?

Управляющим компаниям действительно нужна поддержка, никто не отрицает. Но если вы пришли работать с людьми – значит, работайте: проводите собрания, встречайтесь с жильцами, будьте прозрачны. Статьи расходов должны быть прописаны и соблюдаться. Если у вас запланирована сумма на уборку снега – потратьте её по назначению, а не на другие нужды.

Что касается рассрочек – для меня это неочевидное решение. Если счета компании заблокированы, как она будет платить по рассрочкам? Вероятно, нужно искать другие механизмы. Пока всё выглядит как очень тёмная история.

Управляющие компании как субъекты хозяйственной деятельности не должны привязываться к муниципальному тарифу и «зашивать» его в договоры с жителями. Но они это делают, потому что не хотят встречаться с людьми. Очевидно: собрать общее собрание – непросто. Но вы же знали, куда шли.

Может, скажу непопулярную вещь, но, на мой взгляд, институт управляющих компаний себя не оправдал. Это в целом провальная история. Сейчас на площадках общественного контроля, в том числе в общественных палатах, обсуждают идею создания регионального оператора управляющих компаний. И мне кажется, это оправданно. Тогда хотя бы будет понятно, с кого спрашивать. Да, у нас есть Вячеслав Чураков – человек, который доступно объясняет, открыт. Но он один. А у нас весь город, наши жители. Мы не можем рисковать.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 75, комментариев: 0
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  6. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 4526
  7. ​Куб возбуждающий 4235
  8. ​Концепция, а не проект 4182
  9. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 4059
  10. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 3998

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