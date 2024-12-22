Что означает внезапное решение Банка России не повышать ключевую ставку

Решение ЦБ [не повышать ключевую ставку] стало большой неожиданностью, поэтому хочу его разобрать подробнее и сделать выводы. Как мы узнали из пресс-конференции, главная причина неизменной ставки — сильное замедление кредитования. Вот только данные об этом были закрытыми, то есть доступ только у Центробанка.

Какая у ЦБ была непубличная информация?

1. Данные по кредитованию. Кредитная активность сильно замедлилась за последние 6 недель не только к ноябрю, но и к периодам низкой инфляции. То есть снижение кредитования очень сильное, даже чрезмерное.

2. Информация от банков. Регулятор увидел сокращение планов по выдаче кредитов в банковском секторе на следующий год. Во многом это реакция на отмену регуляторных послаблений для банков и ужесточение макропруденциальных мер.

3. Информация от бизнеса. Многие предприятия сообщили ЦБ о сокращении планов по привлечению заемных средств.

Вся эта информация явно произвела впечатление на регулятора. Ведь если повысить ставку еще, можно и перелететь цель по инфляции, а экономику отправить в рецессию. Уверен, несмотря на все это, многие из вас все равно считают, что ставку не подняли из-за политического вмешательства.

Хорошая новость — мы можем это проверить. Как? Посмотрим, будет ли ЦБ следовать своим сигналам. Если кредитование ускорится, а ЦБ ставку не поднимет в феврале, то возможен политический мотив. Если кредитование будет расти медленными темпами, то ЦБ прав, и текущая жесткость денежно-кредитных условий уже достаточна.

Вывод?

С учетом новой информации от ЦБ по кредитам можно сделать вывод, что накопленные повышения ставки начали работать. Вполне возможно, что пик ставки уже достигнут.

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