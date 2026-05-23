Что важно знать о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах

Одной из заметных новостей из Сургута последних дней стал инцидент в лифте — у девушки загорелся пауэрбанк, и она кое-как смогла выбраться. При этом не так давно в России изменились правила провоза этой техники в самолете. В обзоре СИА-ПРЕСС — подробный обзор этих нововведений.

Главное правило: пауэрбанки — только в ручной клади

Портативные аккумуляторы и запасные литиевые батареи можно перевозить только в ручной клади. Сдавать их в багаж нельзя. Это правило связано с тем, что в салоне экипаж может оперативно заметить проблему: нагрев, дым, повреждение устройства или признаки возгорания. В багажном отсеке обнаружить и быстро устранить такую ситуацию гораздо сложнее.

Поэтому пауэрбанк должен находиться в доступном месте под контролем пассажира. Авиакомпания также может попросить разместить его под впереди стоящим пассажирским креслом или в кармане сиденья перед вами. В таком случае необходимо следовать указаниям бортпроводников.

Какие аккумуляторы можно взять с собой

Возможность провоза зависит от емкости аккумулятора. Обычно она указывается на корпусе устройства, задней панели, торце или наклейке. Например, на пауэрбанке может быть указано: 20 000 мАч / 3,7 В / 74 Втч.

Аккумуляторы емкостью до 100 Втч, что примерно соответствует 27 000 мАч, разрешается перевозить в ручной клади. При этом если устройство содержит не более 2 г лития, его также можно взять с собой, однако количество таких аккумуляторов лучше заранее уточнить у авиакомпании. К этой категории относятся обычные пауэрбанки для смартфонов, наушников, смарт-часов и другой небольшой электроники.

Аккумуляторы емкостью от 100 до 160 Втч, то есть примерно от 27 000 до 43 000 мАч, допускаются к перевозке только с разрешения авиакомпании. Такие батареи могут использоваться, например, в игровых ноутбуках, профессиональном фото- и видеооборудовании, а также в некоторых запасных аккумуляторах для инвалидных колясок.

Аккумуляторы емкостью свыше 160 Втч, что примерно превышает 43 000 мАч, провозить запрещено. К этой категории могут относиться батареи для дронов, электросамокатов, походного оборудования и других мощных устройств.

Как правильно упаковать пауэрбанк

Перед поездкой важно не только проверить емкость аккумулятора, но и правильно его упаковать. Главная задача — защитить устройство от короткого замыкания. Контакты аккумулятора не должны случайно соприкасаться с металлическими предметами, ключами, монетами или другими устройствами.

Для этого можно заклеить разъемы скотчем или лентой, оставить устройство в заводской упаковке либо поместить каждый аккумулятор в отдельный зип-пакет, защитный чехол или органайзер для электроники.

Если на устройстве нет четкого указания емкости, лучше взять с собой инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя, где указаны технические характеристики. Без подтверждения емкости аккумулятор могут не допустить к перевозке.

Что могут проверить в аэропорту

Емкость аккумулятора могут проверить на разных этапах: при регистрации, досмотре, у выхода на посадку или уже на борту, если у бортпроводников возникнут вопросы. Если устройство не соответствует требованиям, пассажиру могут предложить передать его провожающим, сдать в камеру хранения аэропорта или отказаться от перевозки аккумулятора.

Чтобы избежать проблем, перед вылетом стоит заранее проверить маркировку на корпусе пауэрбанка и при необходимости уточнить правила у своей авиакомпании. Особенно это важно при перевозке нескольких аккумуляторов или устройств большой емкости.

Что запрещено делать на борту

Одно из ключевых изменений — запрет на использование пауэрбанка во время полета для зарядки других устройств. Нельзя заряжать от внешнего аккумулятора телефон, планшет, наушники и другую электронику.

Также запрещено заряжать сам пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле. Во время полета устройство должно оставаться выключенным. Это связано с тем, что при зарядке литиевая батарея может перегреться, а в отдельных случаях — задымиться или воспламениться.

Почему правила стали строже

Главная причина ужесточения требований — безопасность. Литиевые батареи при повреждении, перегреве или коротком замыкании могут стать источником возгорания. В условиях самолета даже небольшой инцидент с аккумулятором требует быстрой реакции экипажа.

Поэтому новые требования направлены на то, чтобы снизить риск перегрева, исключить случайное короткое замыкание и обеспечить возможность быстро обнаружить проблему, если она возникнет.

Что стоит сделать перед вылетом

Перед поездкой пассажирам рекомендуется проверить емкость пауэрбанка, убедиться, что маркировка хорошо читается, упаковать аккумулятор отдельно и взять его только в ручную кладь. Если емкость устройства превышает 100 Втч или вызывает сомнения, лучше заранее обратиться в авиакомпанию и уточнить возможность перевозки.

Особенно внимательно к новым требованиям стоит отнестись тем, кто берет с собой профессиональную технику, игровые ноутбуки, запасные аккумуляторы, оборудование для съемок, дроны или мощные портативные батареи.