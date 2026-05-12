Что не так со строительной политикой Сургута: разбор после думского скандала

Строительная политика Сургута стала предметом обсуждения на правительственном часе в думе Югры. Формально речь шла о конкурсах на КРТ и постоянных спорах вокруг них, но в действительности разговор вышел на гораздо более глубокую проблему.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему в Сургуте годами доминирует массовое жилищное строительство, как местная власть потакает интересам девелоперов, почему город почти не создает полноценную культурную и спортивную инфраструктуру, чем должен был бы заниматься региональный архитектурный совет и отчего у сургутян все меньше поводов гордиться своим городом.

Дмитрий Щеглов: История со строительством в Сургуте стала предметом обсуждения на правительственном часе в окружной думе. Конкретно депутат Виктор Сысун, он представляет ЛДПР, задал вопрос окружному архитектурно-строительному ведомству о том, что как же так получается, что в Сургуте объявленные конкурсы на КРТ оспариваются неоднократно, и что где-то все эти дела уходят в суды. И вообще как же так получается, каковы компетенции сургутского строительного блока, если это все так происходит. Естественно, руководитель окружной структуры не стала ничего говорить конкретного по этому поводу и обсуждать коллег с депутатами, тем не менее вопрос этот поднялся. Обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Надо сказать, что стройка в Сургуте идет активная и, наверное, самая активная во всем округе, действительно там есть над чем работать нашим чиновникам. Тем не менее есть некоторый набор претензий вполне стандартный. Например, даже сейчас выяснилось в ходе этого заседания в думе, этого правительственного часа, что даже та победа, которую группа «Сибпромстроя» одержала в конкурсе за право осваивать ядро центра Сургута, сейчас находится на оспаривании. То есть, судя по всему, «Брусника», кажется, продолжает бороться за этот проект и не хочет его так просто отдавать. Это мы еще пока не знаем, чем закончится, дело происходит в каких-то фасовских разборках. Но, тем не менее, такие вопросы звучат, и вопросы звучат на окружном уровне. Что бы ты по этому поводу мог сказать?

Т.С.: Давай уточним: по поводу разборок возможных «Брусники» с «Сибпромстроем» или по поводу проблемы, озвученной депутатом Сысуном в окружной думе?

Д.Щ.: Я думаю, что скорее по проблеме, которую озвучил Виктор Сысун, потому что разборки УФАС мы просто потом узнаем, чем это закончится. Если у тебя и по этому поводу есть какое-то суждение, то не сдерживай себя ни в чем.

Т.С.: Если я не буду сдерживать себя ни в чем, то нас закроет Роскомнадзор. А если серьезно, я бы предложил идти от общего к частному, чисто научным методом, которому нас обучали в университетах. Стройка в городе Сургуте. Почему вдруг она вызвала интерес на таком заметном уровне, каковым является до сих пор еще представительный орган власти Югры? Вероятно, потому, что те перекосы в строительной политике, которые обсуждают многие эксперты, журналисты, общественность, стали настолько очевидными и явными, что депутаты как-то хотят эту проблему обратить, может быть, кто-то в свою политическую пользу накануне выборов, а кто-то в пользу избирателей. Я надеюсь, что заявления депутата Сысуна в данном случае учитывают интересы обеих социальных групп, и в первую очередь хотелось бы думать, что людей, жителей города Сургута.

Каковы же у нас очевидные проблемы в строительной отрасли Сургута? Ни сегодня, ни вчера — это продолжается много лет кряду, наверное, очень четко тенденция оформилась в последние 15-20 лет. Проблема следующая, и о ней скажет любой сургутянин, у которого есть хоть один ребенок в семье или возрастные родители. В общем, любой гражданин города, у которого более-менее какая-то активная в физическом смысле позиция. Сургут строит в основном жилье, причем практически в единственном сегменте — массовые жилищные комплексы, и совершенно не занимается социальной инфраструктурой.

Здесь, конечно, я сделаю маленькую оговорку: как же, у нас же все-таки детские садики и школы, и некоторые учреждения медицинского обслуживания строятся. Да, это так, но, понимаете, в чем дело — объектами соцкультбыта как-то даже странно называть детский сад или школу. Это да, социальная инфраструктура, это заведения, которые обеспечивают более высокий уровень жизни и социального обслуживания населения, но все-таки это не объекты соцкультбыта.

Вот в этом советском словечке «соцкультбыт» для меня главным является глагол «культ». А в этой части Сургут выглядит абсолютно ущербно, я бы даже сказал примитивно. Нет, я бы даже сказал позорно. Позорно. Потому что хвастать одним бассейном, который с грехом пополам строили лет 20, достроили на федеральные деньги, 50-метровым, и одним ледовым дворцом — это достижения города Сургута на поприще соцкультбыта за последние 20 лет. Согласитесь, для города с одним из невероятных объемов бюджета на душу населения в стране это стыдно.

Кто отвечает за подобный перекос? Городские ли власти и их строительный сектор, как это заявил депутат Сысун, или проблема имеет, скажем так, много авторов? Я склоняюсь ко второй версии. С одной стороны, безусловно, местная власть обязана генерировать какие-то идеи для того, чтобы городская стройка развивала город в гуманитарном плане и обеспечивала сохранность и приумножение гуманитарного человеческого капитала на десятки лет вперед. Заметим, что на написание всевозможных стратегий развития города были выброшены миллионы миллионов рублей в разные годы, и в этих стратегиях подобные вещи прописывались. Однако мы видим, что реализация данных стратегий вообще не входила в планы их авторов.

И, как мы сто раз говорили, распоряжение землей и формирование строительного процесса — это две единственные оставшиеся у муниципалитетов в России функции. Это чисто сфера ответственности муниципалитета, причем та сфера ответственности, где не только ответственность на местных чиновниках лежит, но и право принимать самостоятельные решения, подтвержденные местными доходами. Это важный очень момент. Значит, на примере города Сургута мы видим, как несколько управленческих команд разных периодов обслуживали девелоперский сегмент. Причем буквально обслуживали: такое ощущение, что строительный сектор администрации города Сургута последних указанных 15-20 лет просто является придатком строительной индустрии города Сургута, двух-трех-четырех-пяти, в зависимости от периода, крупнейших застройщиков. Вот мы это наблюдаем. Это абсолютно очевидные вещи.

Мы говорили о том, что чиновники строительного сектора на публичных слушаниях в думе города Сургута защищают интересы девелоперов сильнее, чем интересы граждан. К сожалению большому, в силу не очень высокого культурного уровня граждан — я тут никак не принижаю горожан, просто местная власть должна работать с населением, должна объяснять многие вещи. Вот она не объясняет, и поэтому в силу низкого культурного даже не уровня, я поправлюсь, а запроса, запроса граждан, сургутское общество свело свои требования к властям только к школам и детским садам, к поликлиникам. Такое ощущение, что сами жители не понимают, что жизнь, их жизнь, этих жителей, не проходит только в школах, в детсадах и в больницах.

Если у вас не будет развитой системы культурно-досуговых учреждений, как муниципальных, государственных, так и частных, которым создаются максимальные преференции, то вы действительно не сможете жить полноценно. Наверное, ваш удел тогда и тусоваться по поликлиникам всевозможным, лечить свои стрессы, заедать их таблетками, которые вам выписывают врачи. Значит, что должна делать местная власть для своих горожан? Она должна строить город таким образом, чтобы население не маргинализировалось, как мы сейчас наблюдаем в связи с тем форматом стройки, который превалирует в Сургуте и не только в Сургуте — во всей Югре. А чтобы население гуманизировалось.

Хорошо, мы строим массовые микрорайоны, мы заселяем их не местным преимущественно населением, а населением, которое активно стимулируют приезжать и основываться на нашей территории. Как правило, это население либо из бедных по сравнению с Югрой регионов Российской Федерации — Кавказ, некоторые губернии Уральского федерального округа, — и из стран Средней Азии, с которыми в Российской Федерации на данный момент или до недавнего времени существует или существовал лояльный визовый режим. Вот и вся история. Но вы строите такие микрорайоны, а что же у нас, например, с дворцами культуры? А за последние, возьмем больший период, 30 лет, в городе Сургуте снесены все дворцы культуры, какие были созданы в советский период, за исключением ДК «Энергетик», превращенного в филармонию.

Д.Щ.: А его разве тоже не снесли? В смысле его сначала снесли, а потом построили филармонию, или?..

Т.С.: Нет, его не снесли, ДК «Энергетик» просто изуродовали переделкой его фасада. Было, как сургутский железнодорожный вокзал, очень приличное здание советского конструктивизма. Его просто испахабили, изуродовали. Кому-то нравится это моргание лампочек, этот безликий очень дешевый фасад. Ладно, это другая тема, другая трагическая тема нашей строительной истории сургутской современной. ДК «Нефтяник» был снесен, но, к счастью, нефтяники построили новый. Все. Нету ДК «Геолог», нету ДК «Строитель». Судьба КСК «Геолог» очень непонятна на фоне того, что фактически на его территории предполагается строительство очередного безликого микрорайона. Что у нас там еще поснесено? Все, все...

Д.Щ.: «Магистраль» — это театр.

Т.С.: Это было компромиссное решение администрации Александра Сидорова. Я считаю, неправильное, конечно, надо было искать деньги на строительство полноценного театра, а в том районе должен быть ДК. Собственно, все, друзья, понимаете... ничего не построено. Ничего. Мы за 35 лет новейшей истории города Сургута, притом что у нас были все возможности для этого, не создали городу настоящую картинную галерею, мы не создали настоящего музея краеведческого или этнографического, или музея Югры, музея истории Сургута — можно назвать по-разному. Мы не создали технического или технологического музея, в том числе под открытым небом. У нас картинная галерея «Стерх» ютится в приспособленном помещении, и никому до этого нет ни малейшего дела. Что мы можем еще говорить?

У нас не развивается библиотечная сеть. Спасибо, опять-таки, в администрации Сидорова была построена усилиями Владислава Нестера Сургутская городская библиотека имени Пушкина. А у нас библиотечная сеть в городе не развивается в том формате, в каком она сейчас во всем мире развивается. Библиотека — это не библиотека, если вы думаете, где воняет затхлыми книжками, поеденными мухами. Нет, современные библиотеки — совершенно другой формат. Это коворкинги, это... вот где детей учат? Как это у нас тоже весь округ с этим носится проектом...

Д.Щ.: «Кванториумы».

Т.С.: О, «Кванториумы». Это лекционные и коворкинг... коуч всякие какие-то центры, это электронные книги, это летающие, я не знаю, терабайты интернета. Это совершенно современные вещи, которые делают из населения не дебилов. Понимаете? Этим никто не занимается.

У нас совершенно непонятно, что со спортом в городе Сургуте. У нас ничего не строится, кроме некоторых уродов, которые построили во дворах школ и во дворах тяп-ляп. Потому что с архитектурной точки зрения это все депрессивно. Чиновники как? Они же галочку поставили: мы возвели быстровозводимое спортивное сооружение, нате, жрите. И в итоге получается, что в городе Сургуте, выйдя из подъезда своего дома, пойти, в общем-то, и некуда. Некуда. Надо, я забыл, два парка нам подарили. Проложили в лесах дорожки и назвали их парками, и теперь народ радуется как ненормальный, что у них парк есть. Видимо, народ не был в парках. Я просто советую: слетайте хотя бы в Тюмень или в Москву, посмотрите, что такое настоящий парк, потом радуйтесь. Парки построили за Саймой, а что сделать с Саймой самой — мы не знаем. Не можем, понимаете? А ведь это тоже задача для строительной индустрии — как реку восстановить.

Поэтому вопрос, к сожалению, очень болезненный. Почему Сургут до неузнаваемости изменил, а я бы сказал изуродовал свой внешний вид той стройкой, которую мы наблюдаем, и совершенно не создал ничего выдающегося, то, чем мы, как горожане, могли бы гордиться. «Посмотрите, какое красивое здание, посмотрите, какой изумительный театр. О, посмотрите, какая у нас тут галерея, посмотрите, какой у нас планетарий...» Этого всего нету. И есть подозрение очень неприятное, что этого и не будет.

И под финиш вопрос такой: а какова роль в этом нашего региона? Наш губернатор Руслан Кухарук почти сразу после занятия должности губернатора объявил о создании регионального архитектурного совета. Прекрасная идея. Но, наверное, этот совет уже должен брать на себя какие-то функции не исключительно распорядительные — тут выделим землю, там выделим деньги, — а именно что креативные. То есть кто-то должен модерировать на уровне региона появление на его территории правильных, значимых, красивых, современных объектов.

Это, кстати, очень простая механическая задача. То есть мы в Югре должны сделать 20 ДК за ближайшие 5 лет и ни одного повторяющегося архитектурного проекта. 30 библиотек современных, три, я не знаю, офигительных спортивных центра в каждом городе от 100 тысяч, например. С ареной, с... как это всегда бывает в современных городах. И везде это должна быть архитектурная новизна, архитектурная уникальность, нетривиальный подход к использованию строительных технологий. Вот тогда города будут преображаться. А сегодня города безликие, угрюмые, очень депрессивные, еще более депрессивные, чем это было в советские годы. Поэтому люди, у которых есть деньги, покупают квартиры в «хрущевках» или в «ленпроектах». Надо об этом задуматься.

Д.Щ.: В Тюмени.

Т.С.: В Тюмени. Плюс в Тюмени, да.

Д.Щ.: Здесь соглашусь с тобой в том аспекте, что архитектурный совет при губернаторе носит исключительно административно-распорядительные функции, и в сущности архитектурным его назвать сложно. То есть да, они там утверждают решения, они утверждают какие-то, может быть, проекты, они утверждают КРТ, выделение земли, но то, что касается содержания, во-первых, и то, что касается архитектурного облика, я что-то не слышу, чтобы они что-то такое интересное обсуждали или, например, что-нибудь завернули некондиционное и не дали построить, сказали: «Идите разрабатывайте заново, сделайте что-нибудь хорошее вместо этого». Не помню такого, может быть, было, но не факт.

