Кто пойдет в Госдуму и облдуму от Сургута: разбор предвыборных интриг

Югра вместе со всей Россией входит в напряженный выборный период, а для Сургута он будет особенно насыщенным: городу предстоит выбирать депутатов сразу четырех уровней. На этом фоне уже появляются первые понятные кадровые перемещения и не менее важные политические слухи.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему Вадим Шувалов уходит из Госдумы в Тюменскую областную Думу, будет ли Максим Слепов претендовать на федеральный мандат, каковы перспективы других заметных фигур югорской политики и чем вообще должны запоминаться депутаты, которых Сургут и Югра отправляют в представительные органы власти.

Дмитрий Щеглов: Югра вместе со всей Россией входит в чрезвычайно напряженный выборный период. У нас он отдельно напряженный тем, что конкретно в Сургуте выбирать будут депутатов четырех уровней: городского, окружного, Тюменской областной Думы и Госдумы. Соответственно, кампания большая, процессов идет одновременно очень много, очень много людей думает о том, чтобы стать депутатами, кто-то, наоборот, думает, чтобы не стать депутатом. Сегодня это и обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Обсудим некоторую информацию, которая у нас уже есть и которую уже можно, как минимум, констатировать. В частности, нам предстоит ротация одного, как минимум одного депутата Государственной Думы. Как известно, Вадим Шувалов, который представлял Югру в Госдуме, собственно, начал ее представлять тогда, когда его попросили, видимо, настоятельно уйти с поста главы Сургута. А с тех пор он выиграл еще выборы, и сейчас он завершает свой срок, и говорят, что он отправляется в Тюменскую областную Думу. Именно туда он заявился на праймериз «Единой России». Следовательно, у нас будет замена сургутского, так сказать, депутата. Раньше вообще там был Александр Сидоров, тоже бывший глава и тоже пересевший в кресло депутата Госдумы. Параллельно мы с тобой обсуждали историю о том, что якобы, по слухам, Максим Слепов интересуется этой позицией и что стать депутатом Госдумы следом за другими главами вроде как для него было неким интересным проектом. Об этом мы еще пока ничего не знаем, и на праймериз он не заявлялся. Как думаешь, как решится судьба этого депутатского госдумовского кресла от восточной... А, нет, это получается от восточной части Югры?

Т.С.: Да кто же это знает? Никто этого не знает. Наверное, произойдет так же все, как и в прошлые разы: стремительно, молниеносно, за несколько секунд до окончания срока выдвижения. Это же у нас выборы связаны с интригой. Вот, собственно, товарищи избиратели, получайте интригу. Никто не знает. Но, в общем-то, наблюдение за данными процессами в любом случае привело уже к местному «закону»: мэров у нас куда-нибудь обязательно да пересадят. Или в кресло депутата Госдумы, или в какое-нибудь другое место.

Я думаю, что в случае с освобождением депутатского кресла Вадимом Шуваловым все пройдет хорошо, гладко, без вопросов. Собственно, что? Мы должны обсудить вероятность выдвижения туда главы Сургута Максима Слепова. Мне лично кажется, что Слепов свой ресурс градоначальника не выработал и, почему-то мне так кажется, слишком уж рано ему освобождать эту должность. Еще много заявленных проектов и работ, и вполне бы он мог свой хотя бы один срок в этом качестве успешно провести. Какая мотивация у руководства «Единой России», югорской или федеральной, какая мотивация у руководства региона и у самого Максима Слепова, мы не знаем. В общем-то, политические дискуссии на этот счет не ведутся. Это, кстати, минус. В общем-то, могли бы и вестись. Никаких законодательных, ни политических запретов на это не существует, и, наверное, уже можно, меньше даже чем за полгода, соответствующие публичные дискуссии вести в этом направлении.

Тем более что активных местных, региональных политических игроков у нас, что называется, имеется. Кстати говоря, не является ли публичная активность сургутского депутата Евгения Барсова чем-то связанным с этим процессом? Надо просто смотреть. То есть, в общем-то, почему бы той же «Единой России» не запустить какой-то такой проект типа праймериз, но публичный. Не так, как это «Единая Россия» проводит свои праймериз, немного кулуарно.

Д.Щ.: Они формально предлагают всем желающим, даже беспартийным: выдвигайтесь, пожалуйста, получайте свою поддержку.

Т.С.: Это в рамках определенной партийной процедуры, тут все понятно. Я говорю немного о другом аспекте. Горожан волнует, что это за такие слухи, в Telegram-каналах пишут: «А что, опять у нас будут градоначальника менять?» Понятно, что для города тема болезненная. Город не очень рад тому, что руководители муниципалитета, в общем-то, меняются с такой частотой. Хочется элементарной стабильности в этом вопросе и понимания того, что какую-никакую, но перспективу, связанную с управленческим стилем конкретного руководителя, надо выстраивать. Это понятно.

Руководитель, наш нынешний руководитель городской, заявляет определенные программы. В целом и в общем программы правильные, нужные, почему бы не поддержать. Есть вопросы по ряду конкретных городских аспектов, связанных в том числе с застройкой массовой, с вот этими всеми вопросами, с поддаванием городских властей девелоперскому бизнесу. Но это все, опять-таки, в рамках публичных дискуссий обсуждаемо и даже иногда корректируемо, как мы видим. Иногда. А в целом и в общем город управляется, хочется понимать, что у нас будет с депутатами нашими. Ну так и все-таки, да, я тебя перебил.

Д.Щ.: Да. Есть политическая логика, и мы помним, что, например, Александр Сидоров стал депутатом Госдумы после того, как некоторое время провел в кресле вообще окружного омбудсмена по правам человека. То есть к этому времени он уже завершил свою основную управленческую карьеру, и его тогда попросили стать депутатом Госдумы на один срок. Вадим Шувалов... Я помню, что его практически эвакуировали из кресла главы на пост советника, по-моему, или заместителя Натальи Комаровой, и после этого тоже просили возглавить...

Т.С.: Только, в отличие от Сидорова, Шувалов пробыл тем советником считанные минуты, я так понимаю. Или часы.

Д.Щ.: Там несколько месяцев он провел в этом кресле и перешел...

Т.С.: Как несколько месяцев? Значит, дело было, по-моему, в феврале или в марте, а уже летом пошли выборы, подготовка к выборам, где он заявлялся как, в общем-то, основной кандидат от «Единой России» по сургутскому округу.

Д.Щ.: Ага. Чисто с политической точки зрения, наверное, действительно скорее произойдет такое, что Максиму Слепову предложат как минимум еще один срок побыть, а там видно будет. Потому что все-таки действительно и дело идет, и получается, и город управляется, и нет таких претензий к управлению городом, какие были при руководстве Вадима Шувалова, когда мы помним, что там были некоторые скандалы и громкие всякие события.

Т.С.: Или о которых мы не слышим. Может быть, претензии есть, но, во всяком случае, как это было в случае с некоторыми предыдущими руководителями Сургута, публично не озвучиваются эти претензии.

Д.Щ.: Да. Скорее сейчас уже завершается кампания по заявкам на праймериз, и, скорее всего, если бы глава Сургута выдвигался, он бы уже это свое заявление сделал. Хотя, опять же, как ты правильно сказал, не исключено, что в 19:58 последнего дня выдвижения на праймериз внезапно открывается дверь городского отделения «Единой России», туда заходит глава и говорит: «Вот мои документы, хочу на праймериз». Это действительно может случиться, но я считаю, что все-таки маловероятно пока что.

Еще у нас будут истории с... Например, мы уже знаем, что заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, который достаточно долго рулил социальной сферой, будет депутатом окружной Думы, по всей вероятности. По крайней мере, он заявился на праймериз и собирается от Нефтеюганска выдвигаться в окружную Думу. Соответственно, Руслан Кухарук его на это дело благословил. Так что здесь кадровое решение было нам явлено, скажем так, достаточно заблаговременно, и мы все это дело прекрасно...

Т.С.: Даже не знаю, что надо сказать. Наверное, хорошо, повезло человеку, будет депутатом. Я просто не очень понимаю, это как лучше: быть депутатом сегодня или заместителем губернатора? Такая ситуация несколько напряженная в чиновничьей среде. А интересно все-таки, если Вадим Николаевич Шувалов у нас перемещается из Охотного ряда на Володарского, какая у нас там улица?

Д.Щ.: По-моему, да, по-моему, на Володарского.

Т.С.: Вот. То вместо кого? Кто наконец уступит надежно нагретое место областного депутата?

Д.Щ.: Слушай, а у нас там кто сейчас? У нас... Галину Резяпову я не думаю, что кто-то вообще в состоянии задвинуть.

Т.С.: Мне тоже кажется, что это невозможно. Это неподвластно никому.

Д.Щ.: А второго депутата... Слушай, а у нас не... Раньше были товарищи из «Газпрома»... Кто? А, нет, у нас, по-моему... Нет, наш главный газовый генерал, «Газпром трансгаз Сургут», по-моему, сидит в областной Думе. Да, по-моему, так. Возможно, он решил заняться больше управленческой работой.

Т.С.: Это да, кстати говоря, это тоже интересный вопрос. Но менее интересный, чем с градоначальником. Ну что ж, вот и поговорили, как говорится.

Д.Щ.: На самом деле тема интересная, просто когда завершится уже этот сбор всех заявок и мы будем видеть, как минимум, кто там от «Единой России» хочет, кто там победит, кто там получит поддержку, какие у них будут соперники, кому вообще захочется идти в депутаты, кому не захочется, - это все будет очень интересный сюжет, за которым мы будем наблюдать в течение всего лета и начала осени.

Т.С.: На самом деле интересно не это, а то, чем все-таки наши представители в этих уважаемых органах власти, представительной, законодательной, запоминаются. Что они там все делают? Как это сказывается на жизни Сургута конкретно? Какие привлекаются инвестиции в город и в регион? Я как-то приводил пример парламентария от Татарстана. Что в Государственной Думе, что в Совете Федерации просто имеют четкую разнарядку от руководства республики по столько-то миллиардов рублей в год просто притаскивать из Москвы. Обивать пороги министерств, правительства, заниматься лоббистской деятельностью, презентовать региональные проекты и просто по каждому... Их там, наверное, у Татарстана в сумме человек 20, если не больше, в Москве. Просто привозить ежегодно такую-то сумму, то ли от миллиарда рублей, то ли от пяти миллиардов рублей. Речь идет о совершенно каких-то таких осязаемых доходах, которые благодаря этой профессиональной лоббистской деятельности депутатов регион получает.

Вот этот регион так воспринимает задачу своих депутатов - продвигать интересы региона, продвигать интересы региона. Хотелось бы, чтобы и депутаты, которых поддерживают сургутяне, и югорчане на выборах, отрабатывали свои мандаты подобным образом. Чтобы на нашей территории появлялись такие же прекрасные проекты, средовые, строительные, архитектурные, социальные, культурные, спортивные, научные, как в том же Татарстане. Вот это был бы тогда номер. Чтобы каждый депутат мог сказать: «Я за пять лет притащил в Сургут планетарий, выставочный центр, музей технический, 18 корпусов НТЦ». Вот тогда это ясно, зачем они туда идут. А так пока все это напоминает почетные ссылки, с чем мы этих уважаемых земляков и поздравляем.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

