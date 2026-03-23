ЖКХ в Югре подорожало: почему платежки шокируют людей и бизнес

Платежки за ЖКХ в начале года стали для многих жителей настоящим шоком: суммы резко выросли, а понятных объяснений люди не получили. На этом фоне ФАС заявила о многомиллиардной переплате россиян за коммунальные услуги.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему тарифы на электричество, отопление и вывоз мусора в Югре вызывают все больше вопросов, как устроена система начислений, кто зарабатывает на коммунальной инфраструктуре и можно ли пересмотреть решения, которые ударили по кошелькам населения и бизнеса.

Дмитрий Щеглов: Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что за три года россияне переплатили около 100 миллиардов рублей за ЖКХ. Естественно, эта тема касается сейчас всех сургутян и югорчан в том числе, потому что расчетки, которые пришли по итогам января-февраля, мягко говоря, народ не порадовали, а если говорить более четкими формулировками, то зачастую это была шоковая терапия: народ платил довольно большие деньги. И это еще без того повышения, которое предстоит нам всем в октябре 2026 года после выборов в Госдуму, там рост будет еще на 17%.

Тем не менее сейчас стало известно, что те организации, которые получают все эти деньги за ЖКХ, зачастую тратят эти деньги отчасти на, мягко скажем, не очень целевые средства, по типу того, чтобы покупать какие-нибудь крутые машины, оплачивать какие-нибудь банкеты и так далее. Поговорим сегодня об этом в разрезе Сургута и Югры. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ситуация с ЖКХ у нас, как всегда, одна из самых существенных проблем, особенно на севере, особенно зимой, когда холодно. Народ получает расчетки, от которых просто падает в обморок. Вот этот выход ФАС — это попытка смягчить пилюлю, сказать, что: «Нет, мы сейчас что-нибудь сделаем с этими злыми жкхшниками, которые у вас столько денег отбирают», или что это такое?

Т.С.: Мне кажется, федеральная структура, правительство, ведь не монолитна, то есть один блок занимается своими вопросами, другой — своими. Кто-то кого-то надурил, провел документы по линии ЖКХ, обосновав необходимость «небольшого», в кавычках, повышения тарифов. На практике другая часть правительственных чиновников, увидев реальные цифры, обомлела, начала действовать.

А ФАС работает как большая машина в своем ритме. Я не думаю, что это какая-то оперативная реакция, это просто обнаружение того, что так или иначе ФАС в рамках своей повседневной работы должен делать. Поэтому, слушайте, а как? Правительство заявляет, что: «Вот у нас там 10, там 15 процентов повышение тарифов...»

Д.Щ.: Вообще с января 1,7%. Как ни странно.

Т.С.: Не-не, они на этот год анонсировали с января 1,7%, а люди получают расчетки по сравнению с декабрем в два раза больше.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: И это абсолютно, действительно, кошмарная ситуация для 100 процентов населения страны. Для 100 процентов. Мне известны, они всем известны, пожалуйста, открывайте открытые источники и находите: в деревнях люди платят за дом, там же нет в наших деревнях газификации, например, люди баллонами готовят...

Д.Щ.: Да, не очень большая газификация у нас, скажем так.

Т.С.: И вот люди, которые ушли от печного отопления и поставили себе электрические бойлеры или электрическое отопление, платят за дом, простой дом, пятистенок, традиционная русская изба, 40-50 метров, они платят 50 тысяч. Мне мои, через одно касание рукопожатие, знакомые рассказали. 50 тысяч в уральской деревне, в уральской.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: В сургутской деревне, в югорской, то же самое. Тут я буквально на днях разговаривал с родственниками, получил информацию. А платят простые люди, у которых доход на семью до 100 тысяч рублей, может, чуть больше, по 20 тысяч за квартиру, абсолютно стандартную квартиру. Платят люди, которые считаются зажиточными, богатыми, обеспеченными, которые построили себе нормальные дома, инвестировали в это все, построили по всем технологиям, в том числе энергосберегающим, тоже счета в два раза больше. Платит бизнес. Просто по сравнению с декабрем бизнес платит в два раза больше. Возьмем Сургут: услуги ГТС в два раза больше, просто в два раза больше. Два раза больше - это 50 процентов, это не 1,7 процента. Понимаем, да?

Представляете, какая-нибудь контора небольшая, частный бизнес, какая-нибудь ОООшка, у которой нормальный социально ориентированный стартап, которая сидит у кого-то на аренде, и ее расходы просто за отопление, за электричество увеличиваются в два раза. Ничего ведь такого не произошло, это еще ведь до Ближнего Востока, кстати, все. То есть это вообще никак не связано.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Эта ситуация, конечно, очень неприятна. Понятно, что она вызывает социальную напряженность, и люди начинают бухтеть, и люди начинают говорить, высказывать всякие недовольства, и как-то эту ситуацию, видимо, надо решать.

Вот возьмем наш регион, Тюменский. У нас Региональная энергетическая комиссия региональная определяет тарифы на электричество. Вот это вообще интересный инструментарий: определение тарифов на электричество. Давайте так поймем просто, разумом.

Ведь этот регион вырабатывает электричество, этот регион вырабатывает другие энергетические ресурсы. Я понимаю, что технологически достать из земли ведро нефти и залить его в бензобак автомобиля — это два разных технологических действия, то есть между ними большая-большая цепочка. Но тем не менее электроэнергия, которая здесь, она почти дармовая, понимаете? У нас электростанцию сургутскую построили не потому, что там надо было нефтяников электричеством обеспечивать. Советский Союз был мощным государством, он бы мог с любой точки подавать электричество. Газа попутного столько нефтяники добывали, просто дармового, который из недр вместе с нефтью шел, что просто жалко было его в таком количестве сжигать.

И умные инженеры, среди которых был Анатолий Нечушкин, предложили решение проблемы: очень изящное, очень прекрасное. В Сургуте дармовая горячая вода, дармовая. От ГРЭС остается столько кипятка, что его сливать в водохранилище просто глупо, у нас бы Обь не замерзала. Взяли, провели ветку на подачу в городскую теплоцентраль. За 30 лет посадили на эту ветку два или три, я не знаю, если смотреть структуру тех, кто владеет этим всем, посредника...

Д.Щ.: Да.

Т.С.: ...которые не создали ничего, они просто поставили вентиль на этой трубе и вертели им, естественно, в свою сторону, к своей выгоде. Понимаем ситуацию. То есть это сделано было еще во время строительства, в советские годы: Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2. Это было еще тогда. И это тоже было одно из совершенно изящных решений. Но если мы сидим на кипятке бесплатном, он все равно уходит в атмосферу, через трубы он все равно сливается в водохранилище, давайте мы этим будем отапливать северный город. Прекрасно? Прекрасно.

Но как в Исландии? Страна сидит на бесплатном кипятке, его дает им природа через термальные источники, и вся страна отапливается этим бесплатным, скажем так, не бесплатным, население все равно платит, безусловно, какие-то деньги, доступным способом.

У нас умудрились еще в те годы, еще в те годы, продать, перепродать, приватизировать эту трубу. Сейчас понятно, что акторы этих действий проходят по следствию, слава богу, но так же хотели сургутские ГТС забрать, к рукам прибрать. И мы бы еще раньше получили новые тарифы. Но вот, видимо, где-то в каких-то регионах, на каких-то участках все равно правительство или доверилось тем, кто занимается тарификацией, или просто не подумало об этом, может быть, действительно неправильные расчеты. Но повышение в два раза — это запредельно. Это очень много. Это теперь больше, чем можно было себе в самых страшных снах представить, и бизнесу, и населению. Наверное, будут откатывать. И ФАС - это первый звонок. Лишь бы это не был пиаровский звонок. С другой стороны, ФАС - это же серьезная контора, посмотрите. Ведь любое решение ФАС для бизнеса фактически как решение налоговой инспекции, обязательно к исполнению.

То есть спорить с ФАС очень трудно. Хорошо. Только эти 100 миллиардов на страну — это все: «Ой, какая гигантская сумма!». А что там гигантского? У нас по Югре долг по коммуналке — миллиардные суммы, только по одной Югре. Разделите на страну. А неплательщики — это же все-таки единичные порядки в процентах, а не масса, не основная. То есть основная масса людей платит.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот это просто на примере. По Югре я не помню, я навру цифру, но это какие-то миллиарды.

Д.Щ.: Миллиарды там точно есть, мне кажется, что даже десятки.

Т.С.: Вот. Миллиарды. Но не платят там 5, 6, 7 процентов своевременно, а остальные-то платят. Так вот эти, которые платят остальные, представьте, что такое 100 миллиардов на эти 90 процентов жителей страны, которые платят своевременно коммунальные услуги? Это немного. Их что, будут возвращать? Как это будут возвращать?

Вот я как-то переплатил нашему этому прекрасному «Востоку», поставщику электроэнергии, в расчетке которого разобраться человеку невозможно. Вот если ты не игрок «Что? Где? Когда?», Дима, как ты, например, не такой умный и сообразительный, и если у тебя нет 13 технических образований, каких-нибудь инженерных, прочитать вот эту расчетку не сможешь. Простой человек не поймет, что такое тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4, ночной, дневной, коэффициент увеличивающийся, понижающий. Составлена она сама по себе таким образом, что я тоже себя не очень тупым считаю, я много документов бухгалтерских за свою жизнь изучил и написал, мне каждый раз, каждый месяц читать это секретное донесение невероятно трудно. Что делать пенсионерам? Что делать студентам? Что делать просто людям, которые не хотят на это заморачиваться, которые просто знают: я вам счетчик поставил, государство требует от меня этот счетчик, этот счетчик стоит, я циферки записал, умножил на ваш приказ региональной энергетической комиссии. Почему конечная цифра не совпадает? И ты должен бегать по этим офисам, спрашивать, сидеть в МФЦ, должен звонить на горячую линию, тебе какие-то тупые роботы в виде нанятых этих теток чего-то отвечают неразумно, а потом еще тебе приходит эсэмэска: «Оцените нашу работу». Представляете, научились современным методам маркетинга.

Вернемся к тарифам. На самом деле абсолютно пугающая история. Просто пугающая. Да, реально пугающая. Я не знаю, люди в обмороке. Люди сейчас будут давить на правительство, на работодателей, требовать повышения зарплат. А повышение зарплат, они же с воздуха не берутся. То есть вот так у людей реальные доходы снизятся, к сожалению. Тут надо что-то думать. Наверное, спокойно просто снижать эти тарифы. Как вариант решения проблемы. Вот это нелепое решение, то есть оно лепое, оно не продумано было внедрено, которое год назад чиновники откатили назад, а сейчас все равно применяют: вот эти высокие тарифы за энергопотребление, под которое попали, например, все дачники.

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Правительство якобы борется с майнерами. Слушайте, с нашей разведкой внутренней, с нашими спецслужбами, с нашей полицией, с нашим Следственным комитетом не найти майнера, который майнит чего-то, это невозможно, правда? Трудно предположить, что дачники, которые, опять-таки, из-за того, что в стране не развивается, и особенно в нашем регионе, в Югре индивидуальное жилищное строительство не развивается, нет ему зеленой дороги, правда, но люди решают: купить в ипотеку квартиру очень дорого, очень накладно. Значит, многие переоборудуют свои дачи в более-менее постоянное жилье.

Я лично против такого подхода. Мне не нравится, когда вот этот самострой разрастается вокруг городов, нехорошо. Но тем не менее это есть. И если это правительство не запрещает, значит, это в каком-то легальном поле. Значит, людям надо дать возможность там жить. Вот люди обустроились, построили котлы, это не на скрутках какие-то временные отопительные приборы из жестяных банок, все нормально, все безопасно, электрика проведена. Почему они платят по 50 тысяч за дачу? Они же не майнят. Почему платят люди за свои дома в городах по 40, по 50, по 70 тысяч? Почему квартиры стали платить так много? Вот это решение РЭК, видимо, должна пересмотреть. Просто радикально снизив вот эти базовые тарифы, вернув их практически к тому состоянию, которое было по состоянию год назад, с какой-то очевидной индексацией на инфляцию. Но не вот эти прыжки. Как-то так.

Д.Щ.: Да. И, как я уже сказал до этого, и повторю сейчас просто для понимания: в планах с 1 октября еще типа 17%. Плюсом. То есть потом, возможно, 1 января уже не будет какого-то повышения, но это не факт, это мы еще узнаем ближе к концу этого года. Так что тут, как вспомнить цитату классика: «Ну, вы держитесь», можно сказать россиянам, потому что это будет непростое испытание для кошельков, для, наверное, миллионов семей, которые немножко офигеют от происходящего.

Т.С.: Не, тут, наверное, другая ситуация. Тут, наверное, как раз можно откатить назад спокойно и пересчитать это все, как-то посмотреть. В конце концов ведь люди, которые занимались поставкой электроэнергии в нашем регионе, находятся под следствием. Люди, которые занимались мусором, находятся под следствием.

Вот смотрите: вывоз мусора подорожал в 2, в 3 раза. Качество его не подорожало, никаких мусорных новых заводов не возникло, а правительство Югры продолжает это все разрешать. Уже те сидят, а политика не меняется. За что тогда те сидят? Говорят: «Вот они утащили там государственные и муниципальные активы в частный карман». Что значит утащили? Они их приватизировали, все это в рамках было законодательства. Значит, они делали что-то другое неправильное. Давайте это неправильное начнем исправлять потихонечку. Регион богатый, он не должен сваливать такие расходы, связанные с мусорной реформой той же, на карман потребителя. Либо наоборот: вы хотя бы тогда постройте какой-то современный завод, покажите нам, чтобы мы верили, что вынос трех ведер в неделю мусора теперь стоит не 200 рублей, а 900. Вы нам обоснуйте, что такого вы крутого нам сделали. А это тот же мусор. Это же кураторство со стороны властей. Власти отвечают за мусор, за вывоз снега, за утилизацию мусора, правда? Ну и за организацию инженерной инфраструктуры, за поставку электрической энергии, газа и так далее. За газификацию населения. Вы нам покажите, что вы сделали, чтоб мы знали, что наши деньги точно идут по назначению. Это же тоже очень демотивирующий людей фактор. Ладно.

Д.Щ.: Да, определенно. Будем надеяться, что что-нибудь да придумают хорошее.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.