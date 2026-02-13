Новый микрорайон в Сургуте: высотки вместо природы у Оби

В Сургуте планируется масштабная застройка территории бывшего КСК «Геолог» с инвестициями в 33 миллиарда рублей. Речь идет о высотном микрорайоне с видом на Обь, строительстве школы, детского сада и благоустройстве скверов.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают перспективы комплексного развития территории, возможные риски для городской среды, вопросы экологии и эстетики, а также то, насколько подобные проекты соответствуют интересам горожан.

Дмитрий Щеглов: Район бывшего КСК «Геолог» в Сургуте будет застроен, как это часто происходит в последнее время, по программе комплексного развития территории. Договор планируют заключить на 15 лет, объем вложений — 33 миллиарда рублей. Такие проекты мы всегда обсуждаем в программе «О чем говорят». Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский — на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима! Привет всем друзьям!

Д.Щ.: Для начала — несколько вводных. На месте бывшего «Геолога» застройщики обязаны полностью расчистить территорию, выкупить дома и переселить людей. На это им дается 4 года. После этого появятся объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Нужно разработать и передать городу проекты школы на 1100 мест и детского сада на 350 мест. Также предполагается построить сквер площадью 3,8 тыс. кв. м и еще один — площадью 42 тыс. кв. м, после чего передать их городу.

Взамен можно построить высотный жилой микрорайон. 13 марта состоятся торги. Думаю, в середине марта мы узнаем, кто будет заниматься этим проектом. Общий объем инвестиций — 33 миллиарда рублей. Это сопоставимо с объемом вложений в «Ядро центра Сургута» — там около 38 миллиардов.

Мы не раз говорили об этом районе. Предполагается высотное жилье, хотя изначально многие считали, что здесь его строить не стоит, потому что выход к красивым видам полностью перекроют здания. Как тебе этот проект КРТ?

Т.С.: Спрашивать даже не нужно. Очевидно, что с точки зрения развития города, его будущего, удобства и красоты — это безобразие.

У меня есть предположение: зная скорость, с которой работают наши правоохранительные органы, можно допустить, что возможные правонарушения будут выявлены уже после реализации проекта. Мы это видим по истории с АВС и по другим процессам.

Мой первый очевидный вопрос: как можно на крутом берегу, выходящем на Обь, строить такие массивные объекты? Можно ли вообще возводить массивные и высотные здания прямо на береговой линии Оби?

Я не геолог, но много лет дружил и общался с Владимиром Алексеевичем Браташовым, и мы часто обсуждали подобные темы. Обь при кажущемся спокойствии — река коварная. В истории Сургута были подтопления и серьезные наводнения. Мы опять имеем дело с жестокой варварской эксплуатацией привлекательного участка сургутской земли.

Теперь об эстетике. Это красивое место. Район КСК «Геолог» — высокий утес, берег Оби. Если бы пространство между улицей Мелик-Карамова и берегом очистить, можно было бы получить уникальную территорию. Там проходит Югорский тракт. Справа — водные гаражи, базы. Все это частная собственность, в основном приватизированные бывшие советские объекты. Это еще одна проблема — превращение общественной собственности в частную.

Когда я слышу техническое задание муниципалитета: детский сад, школа, два сквера... Я уверен, что скверы там уже есть — речь идет о благоустройстве природных лесных массивов.

Москва привила такую моду по стране: муниципалитеты теперь каждый благоустроенный лесочек называют новым сквером и ставят галочку.

Собственно парков в Сургуте не создано ни одного за 30 лет. «Кедровый лог» и «За Саймой» — это природные леса, оказавшиеся в черте города. И на этом фоне запускается девелопер, который построит очередное многоэтажное массовое жилье. Рядом уже стоит гигантский жилой комплекс «Возрождение». Это градостроительное преступление, а не ошибка. Такого строить нельзя в таких территориях.

Эту красивую территорию, переходящую в Черный Мыс, хотят уничтожить очередным микрорайоном. Здесь уместна малоэтажная застройка — 4-5 этажей, максимум 9. Должно быть немного жилья и много открытых пространств. Это очередной очевидный удар по красоте Сургута. Очередной невзрачный микрорайон, который воткнут на красивом берегу Оби. И у горожан отберут возможность наслаждаться видом великой реки, на берегу которой когда-то был основан город.

Д.Щ.: Добавим в качестве дисклеймера: никакой социальной инфраструктуры, кроме одной школы и одного детского сада, там не предполагается.

Т.С.: Мы практически в каждом выпуске говорим, что муниципалитет свел свою социальную функцию в переговорах с девелоперами к одному пункту: «Спроектируйте нам школу». То есть вы хотите построить 35-этажный дом, а взамен...

Д.Щ.: Не построить, а спроектировать. А построить, возможно, лет через десять.

Т.С.: Это предательство городских интересов. Потом может выясниться, что были выявлены правонарушения, но берег уже будет изуродован, частный сектор — снесен.

Я не утверждаю, что его нужно сохранять в текущем виде. Но существует опыт других городов — Чебоксары, Ижевск, Сызрань, Казань, Иркутск, Тюмень — где из подобных территорий сделали жилые этнографические зоны. Там живут люди, сохраняется историческая среда, а горожане получают пространство для прогулок. Оказывается, берег реки не обязательно отдавать очередному девелоперу.

То «Самолет» без конкурса хочет зайти на берег Оби, то теперь «Геолог». Имя им — легион. Говорить о защите интересов города в таких проектах не приходится. Зачем строить бесконечные школы и детские сады, если параллельно раздувается население города? Одна филармония и один ДК на 500 тысяч человек — итог 35-летней новейшей истории. Удивительно, что КСК «Геолог» еще не объявили аварийным. Хотя в этом у нас уже есть опыт.

Д.Щ.: Это действительно у нас умеют. Дорогие слушатели и читатели, высказывайтесь. Что вы думаете о новом микрорайоне, который может появиться в Сургуте? Читайте расшифровку разговора на siapress.ru — ссылка будет в описании. Ставьте лайки, если вам интересны такие обсуждения. Скоро вновь услышимся и поговорим о социальной инфраструктуре. До новых встреч!

Т.С.: До свидания, друзья! Всем пока!