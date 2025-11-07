Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» – пример «единодышащего сплочения»

Приезд в Сургут ансамбля скрипачей «Виртуозов Якутии», или «виртуозок», как называет своих воспитанниц бессменный художественный руководитель Станислав Афанасенко, уже четвертый. 12 лет назад соседи Югры по северной шестидесятой параллели с восточной стороны открывали первый Международный фестиваль искусств «60 параллель». Так началась многолетняя «дружба домами».

Якутский ноябрь суровый, но энергетика и артистизм скрипачек с первых минут разожгли в сердцах гостей XIII Международного фестиваля искусств «60 параллель» костер бурных эмоций. «Огненные струны» – еще одно метафорическое прозвище ансамбля. Слушатели в очередной раз убедились, что участницы чувствуют друг друга практически кожей: два часа, стоя, без помарок и пауз исполнили 20 самых ярких произведений из алмазного сундука мировой классики и хиты ХХ века. Символично, что в программу, представленную 4 ноября, в День народного единства, участники фестиваля включили испанский «Цапатеадо» Сарасате, «Ноябрь» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Венгерский танец №7» Брамса, «Венское каприччио» Крейслера, «Русский танец из балета «Петрушка», «Зима в Буэнос-Айресе» Стравинского, «Вариации на якутские темы» Григоряна.

По словам Станислава Афанасенко, в репертуаре у «единодышащего и «единочувствующего» коллектива 170 произведений, которые могут быть исполнены стоя, наизусть и даже с закрытыми глазами.

Несмотря на усталость и напряжение «Виртуозы Якутии» всегда закрывают программу ярким исполнением на бис. На этот раз сюрпризом стало музыкальное посвящение году 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

2025 год для «Виртуозов Якутии» тоже юбилейный: 20 лет назад Государственный ансамбль вырос из школьного коллектива. За 20 лет «виртуозы» выступили практически на всех континентах земного шара, а сами участницы успевают между гастролями завоевывать престижные награды на всероссийских и международных конкурсах скрипачей. В нынешнем гастрольном туре под названием «Скрипка продолжает полет» Сургут стал первой точкой на карте, а далее у музыкантов плотный график: 16 концертов в городах России – от Рыбинска до Санкт-Петербурга.

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк поблагодарил Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» за многолетнюю теплую дружбу, вручил памятные сувениры с символикой фестиваля «60 параллель» и пожелал доброго пути к сердцам преданных и новых слушателей.