Сургутян приглашают на день открытых дверей в Дом Салманова

Во вторник, 28 июля, Сургутский краеведческий музей проведет акцию «День открытых дверей». Она будет посвящена 95-летию со дня рождения Фармана Салманова – легендарного геологоразведчика, имя которого связано с эпохой нефтяных открытий в Сибири, сообщают организаторы.

Фото: Сургутский краеведческий музей / vk.com

В этот день жители и гости города смогут бесплатно посетить экспозицию «Дом Ф.К. Салманова» и побывать на обзорной экскурсии по Мемориальному комплексу геологов-первопроходцев. В программу также входит посещение первой глубокой разведочной скважины Р-1.

На экскурсии расскажут о биографии Фармана Салманова, работе геологов-первопроходцев и времени больших нефтяных открытий. Посетители также смогут познакомиться с историей бурового дела – от древности до наших дней – на примере макетов буровых станков.

Акция пройдет 28 июля по адресу: улица Терешковой, 49, Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова». Экскурсии начнутся в 10:30, 13:00 и 15:00. Вход свободный. 0+