В Югре опубликовали график выплат пенсий и пособий на август

Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий на август 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги должны перечислить заранее.

3 августа через банки поступят:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 августа перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

7 августа работающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пенсии через банки выплатят 5, 10, 18 и 21 августа.

Тем, кто получает выплаты через почту, пенсии и пособия доставят с 4 по 30 августа. Конкретная дата зависит от графика почтового отделения.

В СФР напоминают: выплаты перечисляют в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, нужно дождаться зачисления до конца дня.