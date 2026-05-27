Губернатор Югры обсудил со школьниками профессии будущего

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел профориентационную встречу «Будущее региона: профессии и перспективы» со старшеклассниками Ханты-Мансийска. Мероприятие организовало Российское общество «Знание» в рамках курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты».

На площадке Национального центра «Россия» в окружной столице собрались 90 старшеклассников, педагоги, эксперты и ректоры региональных вузов. Еще 22 студии в муниципалитетах округа присоединились к обсуждению по видеосвязи, а онлайн-трансляцию в соцсетях посмотрели сотни зрителей.

Глава региона рассказал школьникам о программах профориентации, которые реализуются в Югре, и обсудил с ними важность выбора будущей профессии.

По словам Руслана Кухарука, ребята задавали продуманные вопросы о преимуществах программ «Профессионалитета», мерах поддержки для молодых специалистов, возможности построить карьеру в Югре и навыках, которые будут востребованы через несколько лет.

Особый интерес школьники проявили к техническим и инженерным специальностям, а также к перспективам в нефтегазовой отрасли, IT и энергетике. Губернатор отметил, что профессиональный рост молодежи напрямую связан с развитием ключевых сфер региона.

Руслан Кухарук подчеркнул, что задача взрослых — создавать условия, чтобы юные жители Югры могли реализовать свой потенциал в родном округе и внести вклад в его развитие. Также он пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и добиться профессиональных успехов.