Роспотребнадзор Югры объяснил правила безопасного удаления клеща

Если человек обнаружил на теле присосавшегося клеща, а быстро попасть в травмпункт или поликлинику не получается, паразита нужно удалить самостоятельно. Специалисты Роспотребнадзора Югры советуют не откладывать процедуру: чем быстрее убрать клеща, тем ниже риск заражения опасными инфекциями.

Главное правило — не трогать насекомое голыми руками. Нельзя давить клеща, поливать его маслом, спиртом или ядовитыми веществами. Такие действия могут повысить вероятность заражения.

Удалить клеща можно тонким пинцетом с прямыми или слегка загнутыми концами. Инструмент не должен сдавливать тельце. Паразита нужно захватить как можно ближе к коже, у хоботка, затем потянуть вверх и одновременно вращать вокруг оси. При таком движении клещ обычно выходит целиком.

Еще один способ — крепкая нитка. Ее завязывают узлом у хоботка, после чего насекомое медленно раскачивают из стороны в сторону и постепенно подтягивают вверх. Резких рывков делать нельзя.

Также можно использовать стерильный шприц: у него обрезают верхнюю часть, место укуса смачивают водой, плотно прижимают инструмент к коже и тянут поршень на себя. За счет вакуума клещ может выйти наружу.

После удаления паразита руки нужно тщательно вымыть с мылом, а ранку обработать антисептиком — перекисью водорода, йодом, хлоргексидином или спиртом.

Специалисты подчеркивают: после удаления клеща необходимо обратиться к врачу для экстренной профилактики. Насекомые могут переносить энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие инфекции.

Чтобы не принимать лишние антибиотики, клеща советуют сдать на анализ. Его нужно поместить в герметичную емкость с влажной ваткой или тканью и в течение 24-48 часов доставить в ближайшую лабораторию. В сухой банке паразит быстро погибает и высыхает, из-за чего исследование может показать неверный результат.

Напомним, что в Югре резко выросло число обращений жителей после укусов клещей: на 14 мая зарегистрировано 468 случаев, что в четыре раза больше, чем неделей ранее.