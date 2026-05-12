МЧС Югры ликвидировало пожар на складе в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске пожарные МЧС ликвидировали открытое горение в двухэтажном складском помещении на улице Заводской. Сообщение о сильном задымлении поступило сегодня около 13:30, сообщили в МЧС Югры.

К месту вызова сразу направили силы и средства ведомства. Благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений открытое горение удалось ликвидировать около 15:00.

По предварительным данным, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты разбирают и проливают конструкции. МЧС Югры напоминает жителям и организациям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на складах и торговых объектах, проверять системы противопожарной защиты, не загромождать эвакуационные пути и не использовать открытый огонь в складских и торговых помещениях.