В Советском районе ликвидировали первый лесной пожар сезона в Югре

В Советском районе ликвидировали первый лесной пожар с начала сезона в Югре. Возгорание произошло 3 мая на площади 0,05 гектара. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны региона.

С начала лесопожарного сезона в округе зарегистрировали уже пять пожаров. Из них один лесной — на площади 0,05 гектара, еще четыре ландшафтных — на общей площади 29,5 гектара.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо как можно быстрее сообщить об этом по круглосуточным телефонам диспетчерской Авиалесоохраны Югры, прямой линии лесной охраны или по номеру 112. Чем раньше поступит сигнал, тем меньше будет масштаб возможного пожара.

Пожароопасный сезон в Югре действует с 25 апреля в соответствии с приказом департамента недропользования и природных ресурсов региона.