В Югре расширили автомаршрут «По следам первопроходцев» до Когалыма

В Югре обновили туристический автомаршрут «По следам первопроходцев» и сделали его доступным на картах 2ГИС. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Теперь маршрут охватывает не только Сургут и Сургутский район, но и Когалым.

Новый формат позволяет самостоятельно спланировать поездку по региону, познакомиться с культурой коренных малочисленных народов Севера, историей освоения нефтяных месторождений и природными локациями Югры.

В Сургутском районе туристам предлагают посетить Барсову Гору, которую считают одним из самых живописных мест среднего Приобья и известным природно-архитектурным памятником региона. Там же находится тропа «ЧелоВечность», которая проходит через эпохи камня, бронзы, раннего железного века и Средневековья.

Также в маршрут вошла деревня Русскинская, которую называют «Жемчужиной Югры». Там можно познакомиться с бытом коренных жителей, увидеть арт-парк и попробовать национальную кухню. Еще одной точкой на карте стал Лянторский хантыйский этнографический музей.

В Сургуте маршрут включает дом Фармана Салманова, музеи «Старого Сургута» и парк «Россия - моя история». В Когалыме туристам предлагают посетить океанариум, оранжерею, а также филиалы Русского музея и Малого театра.

Чтобы открыть маршрут, нужно перейти по ссылке в 2ГИС и ввести в поиске название «По следам первопроходцев». Пользователям станут доступны описания локаций, фотографии и контакты для связи.