Самым популярным типом жилья у югорчан является частный дом

Почти половина югорчан хотели бы жить в собственном доме, выяснил сервис SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные югорчане. В итоге 42% заявили о желании иметь отдельно стоящий индивидуальный дом. Среди причин участники называли любовь к животным и желание независимости.

Среди тех, кто предпочитает квартиры, 19% выбрали жильё на 1-5 этажах, 14% — на 6-10 этажах, 9% — на 11-15 этажах, а по 6% респондентов мечтают жить на 16-20 этажах или на 21-м и выше. Ещё 2% признались, что им всё равно, где жить.

Мужчины и женщины продемонстрировали схожие предпочтения, однако отличия всё же есть: мужчины чаще выбирают верхние этажи, а женщины — нижние, поясняя это удобством.

Молодёжь до 35 лет реже выбирает первые этажи, тогда как с возрастом желание жить в собственном доме усиливается. Наибольшую симпатию к частному жилью выразили участники старше 45 лет.