Пьяная выходка югорчанина обернулась уголовным делом

Полиция Урая задержала 23-летнего жителя поселка Куминский, подозреваемого в краже праздничного флага, установленного в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«Полицейскими установлено, что в ночное время суток, злоумышленник, находясь в микрорайоне 1А около детской площадки, повредил деревянный флагшток и похитил уличный флаг Победы. Ущерб от преступных посягательств составил более 3 000 рублей», – говорится в сообщении.

Обвиняемый рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался в содеянном и заявил, что раскаивается.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.