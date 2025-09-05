В Югре продолжается ремонт автодороги «Юг»

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается ремонт одного из ключевых участков автомобильной дороги «Юг». Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватывают протяжённость 37,9 километра, разделённую на три этапа.

Заместитель директора по эксплуатации КУ ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог» Денис Туманов посетил объект, чтобы оценить ход реализации проекта. Вместе с ним состояние дорожного полотна проверили представители общественности, которые дали независимую оценку качеству ремонта.

На первом этапе, от 230-го до 236,9-го километра, готовность составляет почти 90%. Здесь уже полностью отфрезеровано покрытие на площади 155,7 тыс. кв. метров, уложен выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетона ЩМА-16, демонтировано 528 метров барьерного ограждения. Сейчас подрядчик занимается укреплением обочин щебёночно-песчаной смесью. В этом году планируется полностью обновить 6,9 километра дороги.

Работы ведутся с опережением графика. Подрядная организация уже приступила ко второму этапу — от 220-го до 230-го километра, где уложены выравнивающий и верхний слои покрытия. Параллельно стартовал третий этап — участок от 199-го до 220-го километра. Здесь также выполняется устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия. На сегодняшний день на всех трёх этапах уложено уже 18,5 километра асфальтобетонного полотна.

Завершение ремонта всей трассы запланировано на осень 2027 года. Дорога «Юг» играет важную роль в транспортной системе региона: она соединяет Урай и Междуреченский, а также обеспечивает выход к Свердловской области.