61% молодых соискателей ХМАО не откликаются на размытые вакансии

В ХМАО молодые соискатели при поиске работы в первую очередь ориентируются на стабильность, комфорт и уважительное отношение. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы hh.ru и компании «LADA Цифра».

Согласно опросу, 58% молодых жителей региона хотят работать в надежных и устойчивых компаниях, 46% ценят дружелюбную атмосферу в коллективе, а 45% − баланс между работой и личной жизнью. Также важными факторами стали конкурентная зарплата (41%), честность и открытость руководства, а также свободный график посещения офиса (по 36%).

Меньше всего молодежь волнуют глобальные цели бизнеса (4%) и экологическая повестка (3%).

При изучении вакансий зумеры ждут понятных описаний обязанностей, четких условий труда и корпоративных бонусов. Половина опрошенных обращают внимание на отзывы сотрудников − как текущих, так и бывших. Кроме того, 14% хотели бы видеть реальные фото и видео из офиса, 11% − яркий фирменный стиль компании, а 9% − участие работодателя в рейтингах и премиях.

В то же время исследование показало, что молодежь быстро теряет интерес к компаниям, где:

размыто описаны вакансии (61%);

много негативных отзывов (58%);

принято перерабатывать (57%);

предлагают «серую» или неофициальную зарплату (45%);

на собеседовании общаются неэтично (43%).

Также зумерам не нравятся высокая текучесть кадров, слишком длинные списки требований и жесткий запрет на гибкий график (по 36%).

Что касается формата занятости, только 9% респондентов хотят работать исключительно в офисе. Остальные предпочитают гибрид, удаленку или свободный график. При этом 34% заявили, что график не имеет значения, если работа интересная и условия прозрачные.