Стартовало большое исследование жизни и быта Тюменского севера в советский период

В Тюменском и Томском университетах стартовало историческое исследование, посвящённое условиям жизни, быту и культуре в нефтяных и газовых городах Тюменского Севера в советский период. Учёные хотят сохранить память о становлении Тюменского нефтегазового комплекса и приглашают жителей региона поделиться своими личными и семейными историями.

Особое внимание исследователи уделяют воспоминаниям о жизни в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Мегионе и других центрах освоения «большой нефти» в 1960-1980-е годы. Важны любые детали: от трудовых будней и условий проживания до культурной и общественной жизни городов в этот ключевой для страны период.

Историки готовы брать интервью у очевидцев событий и их родственников, чтобы зафиксировать воспоминания в рамках научного проекта. Как отмечают исследователи, именно личные свидетельства позволяют воссоздать подлинную картину повседневности того времени и передать атмосферу эпохи будущим поколениям.

Организаторы проекта просят всех, кто жил или чьи близкие застали времена становления нефтяной столицы Западной Сибири, откликнуться и помочь в сохранении исторической памяти.

Для связи с исследователями необходимо написать историку Игорю Стасю через его страницу во «ВКонтакте».