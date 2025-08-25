16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования

Стартовало большое исследование жизни и быта Тюменского севера в советский период

Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования
Фото vk.com/tyumengrad

В Тюменском и Томском университетах стартовало историческое исследование, посвящённое условиям жизни, быту и культуре в нефтяных и газовых городах Тюменского Севера в советский период. Учёные хотят сохранить память о становлении Тюменского нефтегазового комплекса и приглашают жителей региона поделиться своими личными и семейными историями.

Особое внимание исследователи уделяют воспоминаниям о жизни в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Мегионе и других центрах освоения «большой нефти» в 1960-1980-е годы. Важны любые детали: от трудовых будней и условий проживания до культурной и общественной жизни городов в этот ключевой для страны период.

Историки готовы брать интервью у очевидцев событий и их родственников, чтобы зафиксировать воспоминания в рамках научного проекта. Как отмечают исследователи, именно личные свидетельства позволяют воссоздать подлинную картину повседневности того времени и передать атмосферу эпохи будущим поколениям.

Организаторы проекта просят всех, кто жил или чьи близкие застали времена становления нефтяной столицы Западной Сибири, откликнуться и помочь в сохранении исторической памяти.

Для связи с исследователями необходимо написать историку Игорю Стасю через его страницу во «ВКонтакте».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:53, просмотров: 45, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 783
  2. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 613
  3. В Тюмени прошёл августовский педагогический форум 595
  4. Работа тюменских властей и энергетиков по борьбе с «серым» майнингом принесла первые плоды 563
  5. В Урае собака напала на ребенка на территории школы 555
  6. Тюменские машинисты — лучшие в России: новые победы региона на федеральном конкурсе 524
  7. В Богандинском строят поликлинику для 11 тысяч жителей 454
  8. В Тюменской области школы получат 34 новых автобуса к началу учебного года 443
  9. В Тюменской области стартовал проект «Инклюзивное рукоделие» 430
  10. ​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый 256
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5512
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 2838
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2125
  4. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1824
  5. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1814
  6. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1793
  7. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 1729
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1645
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1614
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1595
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29507
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6983
  3. ​А Сайма ждет… 5555
  4. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5512
  5. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4624
  6. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4522
  7. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4131
  8. ​Единственный в истории Сургута 4058
  9. Оборонные комиссии – в действии 3789
  10. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3710

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика