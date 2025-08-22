16+
У югорчан вырос уровень оптимизма по поводу поиска работы

Югорчане уверены в своих перспективах на рынке труда

У югорчан вырос уровень оптимизма по поводу поиска работы
Фото Freepik

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирован рост уверенности жителей в своих перспективах на рынке труда. Согласно исследованию сервиса hh.ru, проведенному в третьем квартале 2025 года, доля тех, кто сомневается в возможности найти работу в ближайшие три месяца, составила 23%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель ниже — 18%.

При этом в округе заметна положительная динамика: по сравнению с началом года число обеспокоенных своим карьерным будущим снизилось на 5%. Одновременно увеличилось количество оптимистично настроенных соискателей. Сейчас 70% жителей ХМАО уверены, что смогут найти работу без проблем уже этой осенью, что на 8% выше, чем в первом квартале 2025 года. В целом по стране доля уверенных в трудоустройстве выше — 75%.

Наибольшие сомнения в перспективах трудоустройства испытывают представители ИТ-сферы: 34% специалистов считают, что до конца лета им будет сложно найти работу с достойным уровнем оплаты. Также менее уверены в себе работники искусства и маркетинга (по 27%), специалисты по закупкам (25%), топ-менеджеры (21%) и представители сельского хозяйства (21%).

Ситуация в регионах Урала различается. Наиболее позитивно смотрят на свои возможности жители Курганской области: 81% опрошенных уверены в том, что смогут найти работу уже этой осенью. В то же время именно ХМАО оказался в числе наиболее тревожных регионов: здесь доля сомневающихся в успехе поиска работы составила максимальные 23%.


Сегодня в 12:51, просмотров: 137
